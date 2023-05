Focolaio covid a casa Padre Damiani: chiusa la struttura per anziani a Pesaro

Pesaro, 5 maggio 2023 – Riaprono i due piani di Casa Roverella dopo l’emergenza, chiude invece almeno per un periodo di alcuni giorni casa padre Damiani. Il Covid si passa il testimone, nonostante non sia la bestia pericolosa e mortale che aveva mietuto vittime a ripetizione nei mesi drammatici della prima ondata. Il virus era entrato alla metà di aprile a Santa Colomba, in una parte della struttura, mettendo a letto con sintomi per fortuna non gravi (febbre, raffreddore, alcuni addirittura asintomatici) una ventina di ospiti. Una situazione di emergenza gestita dai responsabili della struttura in collaborazione con l’Asur e che si è risolta il 2 maggio senza il ricovero di nessun paziente e con lo spegnimento del focolare. Ora le visite sono libere anche ai piani colpiti dal virus.

Covid, mascherine e tamponi: cosa cambia

Proprio ai primi di maggio invece il Covid ha bussato alla porta di Casa Padre Damiani, all’incrocio con viale Trento, e ha contagiato anche qui circa una ventina di ospiti sui novanta in totale, nonostante la somministrazione della quinta dose che potrebbe avrebbe però contribuito ad attenuare le conseguenze. Sintomi non letali ma comunque fastidiosi, monitorati ogni due o tre giorni con il ciclo dei tamponi e che richiederanno ancora qualche giorno di chiusura della struttura che resta tuttora vietata alle visite dei parenti e degli amici. La variante provoca soprattutto raffreddore, tosse, sensazione di debolezza.

La situazione è sotto controllo anche se merita tutte le attenzioni e le cautele del caso, anche per non peggiorare ulteriormente le condizioni di salute degli anziani: "Siamo un po’ preoccupati, soprattutto perché pensavamo che l’ondata di contagi fosse solo un ricordo – dice G.F. di Pesaro, uno dei famigliari degli ospiti di Casa Padre Damiani – e invece siamo di fronte a un vero e proprio focolaio. Per fortuna i sintomi non sono gravi, sembra una influenza un po’ più noiosa del solito, ma resta il fatto che non possiamo entrare né vedere nessuno, né assistere nostra madre. E’ un dolore psicologico che ci riporta indietro, ai mesi bui della pandemia che aveva risparmiato questo luogo e invece adesso, quando nessuno se lo aspettava, il Covid è tornato. Non siamo preoccupati per noi, ma per nostra madre e per gli anziani a cui il Covid può fare ancora male, può provocare complicazioni aggiungendosi a patologie già esistenti. Vorremmo essere al suo fianco, ma capiamo anche l’esigenza dei responsabili della struttura di proteggere gli ospiti evitando loro ogni contatto con l’esterno ed evitando anche che chi entri, più che portare il virus, si contagi e lo riporti poi nelle rispettive famiglie. Speriamo passi presto". Al momento nessun ospite di Casa Padre Damiani è stato ricoverato in ospedale. Gran lavoro anche per gli ambulatori degli otorinolaringoiatria dove abbondano casi di otiti interne, perdita dell’olfatto, tosse, sintomi che possono durare anche parecchi mesi.