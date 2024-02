Focus al processo sul ’percorso’ dei telefonini

Celle telefoniche, messaggi, contatti e 650mila email che ieri, avanti alla Corte d’Assise del tribunale di Pesaro, si sono ridotte a poco più di 92mila. È quanto analizzato dalla difesa durante la nuova udienza del processo a carico di Rocco Versace, imputato su cui pende l’accusa di aver aiutato i due killer - Francesco Candiloro e Michelangelo Tripodi, già condannati all’ergastolo – ad uccidere con venti colpi di pistola Marcello Bruzzese, fratello dell’ex ‘ndranghetista Girolamo.

Il consulente della difesa è stato ascoltato ieri mattina proprio in riferimento ai dati analizzati che dovevano far luce su due punti importanti citati dalla procura: le due utenze telefoniche (una italiana e una olandese) riferite a Versace, che poi vennero ritrovate a Tripodi il giorno del delitto, utili quindi ad architettare tutto il piano dell’omicidio; e la cosiddetta "area nevralgica", nel laziale, che era utilizzata, secondo la procura, come ritrovo dei tre uomini – Candiloro, Tripodi e Versace – per organizzare il tutto. Ieri però, il consulente della difesa ha escluso ogni possibilità che le utenze dei tre uomini fossero collegate contemporaneamente dallo stesso luogo e nelle stesse ore, nel fatidico "covo". Stessa cosa anche per le due utenze telefoniche utili all’organizzazione dell’omicidio che pare fossero separate, una a Buccino (Salerno), e l’altra verso Potenza. Inoltre, sempre secondo la difesa, le 650 email di Versace, che potrebbero far luce sulla costruzione del piano omicidiario, sarebbero in realtà poco più di 92mila. Udienza, quella di ieri mattina, che non ha quindi chiarito i dubbi sugli spostamenti di Rocco Versace, dubbio per il quale verrà nominato un ulteriore perito. Dovrà dire se le due utenze erano nelal disponibilità di Versace il 19 novembre 2018 e se ci possa essere a possibilità che i tre uomini fossero insieme nel covo.

g. m.