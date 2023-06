Foglia: via ai lavori per liberare il tappo di ghiaia

Con un ritardo di due giorni sui tempi che avevano stabilito i politici, partono da oggi i lavori per liberare ‘il tappo di ghiaia’ che si accumula alla foce del fiume Foglia e che crea – non da oggi – ostacoli alla navigazione tanto che alcune imbarcazioni si sono anche incagliate nel basso fondale. A dettare i tempi è una comunicazione della Capitaneria di Porto che aggiunge anche che le due ditte che hanno vinto l’appalto andranno avanti fino al 29 giugno per cui il tratto in entrata ed in uscita della foce del fiume deve essere percorso molto piano e facendo la massima attenzione. Che fosse un lavoro annunciato lo si sapeva perché il primo a dire che erano stati stanziati i fondi era stato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Baiocchi; dopodiché nei giorni scorsi è tornato su questo problema, che comunque interessa un migliaio di diportisti, anche l’assessore all’Ambiente della regione Stefano Aguzzi. In totale è prevista la rimozione di circa 4mila metri cubi di ghiaia. Quindi un intervento che non si può definire tampone come è accaduto negli anni precedenti dove si metteva un ‘pezza’ alle proteste dei diportisti che gettano l’ancora nel Foglia portando via lo stretto necessario di ghiaia per consentire di arrivare a fine estate.