Foglie secche non raccolte e cestini troppo pieni

Lordure e foglie nelle aree pubbliche. Quelle usate per passeggiare, incontrarsi e portare i bambini a giocare. Questa è la fotografia in due delle principali aree verdi della città di Urbino: la Pineta e il Parco della Resistenza alla Fortezza Albornoz. Sono diverse le segnalazioni che abbiamo ricevuto, ripetute, da parte di cittadini che usufruiscono di quelle zone. Segnalazioni che poi abbiamo verificato con attenzione andando a controllare. Avvisi che ci sono arrivati verbalmente ma anche con le fotografie che pubblichiamo qui a lato.

"Come mai questa situazione?", si chiede la gente. Forse complici le temperature autunnali che sono arrivate solo ora e quindi la caduta autunnale delle foglie prolungata ma, quello che può essere definito un romantico “foliage“ ha invece infastidito diversi lettori. Che con questa segnalazione incitano ad una più accurata pulizia delle aree verdi. Per la sporcizia fuori dagli appositi cestini la responsabilità è degli utenti che non li utilizzano come dovrebbero anche se, alcuni di questi, a più riprese (come lo stesso ci è stato segnanalto) erano colmi, non liberati dall’immondizia gettata precedentemente. Altri lettori invece ci indicano alcuni vicoli del centro ricolmi di foglie secche e mozziconi di sigarette.

Francesco Pierucci