Foibe, il ’corto’ è primo in Italia. Mattarella premia una classe fanese

Alla volta del Quirinale, dove avrebbero incontrato il presidente Sergio Mattarella, la delegazione di studenti 3ªG dell’Istituto Polo Tre di Fano è partita, per non rischiare contrattempi, almeno 24 ore prima. Di fatto puntualissima, ieri è salita al Colle, al cospetto del Presidente della Repubblica, per illustrare il cortometraggio “Memento“ – ispirato alla tragedia delle foibe e all’esodo giuliano dalmata – per il quale la 3ª G si è distinta a livello nazionale vincendo il primo premio del concorso “10 febbraio“ indetto dal Ministero dell’Istruzione e del merito.

Sedute tra altri gruppi di coetanei e le più alte cariche dello Stato, nella sala rossa del Quirinale, hanno preso posto le studentesse Vittoria Borrelli, Giulia Ripanti; la preside Elonora Augello e il professore Mancini, mentre hanno partecipato al rigoroso cerimoniale, le compagne Alyssa Loddo che ai presenti ha introdotto il video e Cristina Nano a cui è toccato ritirare, dalle mani del Presidente, il prezioso riconoscimento. "Mattarella – ha commentato, a latere della cerimonia, la preside Augello – si è complimentato con la classe coordinata dalla professoressa Giovanna Paleani per aver mosso l’attenzione su temi storici fondamentali per la coscienza collettiva".

Mentre nella capitale accadeva ciò, a Pesaro, sotto il soffitto a cassettoni del salone metaurense, l’altra parte della 3ªG avanzava con rose bianche da donare alla prima fila del parterre di autorità cittadine invitate dal prefetto Emanuela Saveria Greco alla cerimonia commemorativa del Giorno del Ricordo. In parallelo, quindi, “Memento“ è stato presentato alla comunità pesarese urbinate. Tra musica e parole, il cortometraggio, ha dato voce alle lapidi, ai bronzi e ai marmi che costellano gli spazi pubblici più vari: ognuno di essi rappresenta una parte della tragedia vissuta dai civili italiani sul fronte orientale dopo il 1943, a causa delle violenze perpetuate dalle milizie titine. Purtroppo l’oblio della memoria ha reso muti quei monumenti il cui significato sfugge agli occhi di chi frettolosamente passa e non si interroga sulla loro origine. “Memento“, invece, come una mappa del dolore, di tanti monumenti commemorativi, scovati in giro per tutte le Marche ha riaffermato il monito di pace.

Tra i più toccanti, letti ieri da altri tre studenti della 3ªG, c’è stato il ricordo di Norma Cossetto, a cui è stato intitolato un giardino pubblico a Civitanova Marche. "Sequestrata, seviziata, violentata è morta implorando il nome della madre, ma ferma nel coraggio della libertà – hanno rievocato gli studenti –. La sua storia è emblematica dei drammi e delle sofferenze delle donne dell’Istria e della Venezia Giulia negli anni dal 1943 al 1945: molte donne in quegli anni vennero catturate al posto dei loro congiunti, usate come ostaggi o per scontare vendette personali. II 25 settembre un gruppo di partigiani titini irruppe in casa Cossetto razziando ogni cosa. II giorno successivo prelevarono Norma, studentessa universitaria, che venne portata nella ex caserma di Visignano dove le promisero libertà se avesse accettato di tradire i propri principi. Norma venne portata in una stanza dell’edificio, spogliata e legata ad un tavolo. Ripetutamente violentata da diciassette aguzzini, dopo giorni di sevizie venne gettata nuda nella foiba di Villa Surani".

Solidea Vitali Rosati