Folclore, arte, cultura. E sua maestà il tartufo

Con l’arrivo dell’autunno il nostro entroterra presenta gran parte delle sue peculiarità e lo fa con mostre, folclore, arte, cultura a la sua buona gastronomia. Ad Apecchio da oggi fino a domenica il visitatore potrà ‘godersi’ il buon profumo del tartufo partecipando alla Mostra Mercato del Tartufo arrivata alla 43esima edizione.

Oltre a stand gastronomici, antiche cantine e tanta buona musica sia nella serata di oggi che in quella di domani, nel pomeriggio di domenica 5 ottobre poi salirà sul palco principale insieme al suo sorriso contagioso la cantante e presentatrice Iva Zanicchi. A San Sisto di Piandimeleto in questo primo weekend di ottobre (da oggi a domenica) c’è la 56ª Festa del Fungo con un programma ricco di appuntamenti che uniscono gastronomia, musica e tradizione. Nei diversi stand gastronomici, aperti durante le giornate di sabato e domenica, sarà possibile assaporare i piatti tipici locali, tutti rigorosamente a base di funghi.

Le tagliatelle e la polenta, amatissima per la sua bontà e genuinità, saranno tra le proposte più attese dai visitatori, insieme a tante altre specialità che raccontano l’anima culinaria del territorio. A Pergola è in programma per domenica e per le altre due che seguiranno la 28esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola e dei prodotti tipici. Si scoprirà il tartufo bianco pregio di Pergola nei suoi molteplici aspetti: la materia prima, la filiera, la trasformazione, il piatto finale. Il turista potrà assaporare piatti dedicati, rivivendo la storia di questo territorio e lasciandosi prendere dalle iniziative collaterali che animeranno il centro storico. Se il diamante della terra troverà la sua naturale collocazione nella ‘Casa del tartufo’, in piazza Ginevri, le altre tipicità enogastronomiche di qualità da tutta Italia, si potranno scoprire lungo corso Matteotti e via Don Minzoni, per poi proseguire in viale Martiri della Libertà dove si estenderà la fiera commerciale. Nelle tre domeniche di Fiera sarà possibile visitare il Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola. Oggi a Mercatello sul Metauro alle ore 18 la dottoressa Isabella Zucchi (piscologa e docente di grafologia guiderà lincontro "Lça grafologia come aiuto educativo, domani a Palazzo Gasparini si terrà la 21esima giornata di ‘Amaci’ con l’evento "Corpi Nattarivi; Segni in movimento"

A Urbania come negli altri comuni ‘Bandiera Gialla’ andrà in scena l’evento del Touring Club Italiano "Caccia ai tesori Arancioni". Non una gara specifica, ma un’avventura a tappe tra vicoli, piazze e scorci suggestivi che guideranno il partecipante alla scoperta della città, in questo caso, l’antica Casteldurante. Basta formare una squadra (max 6 persone) per poter vivere una avventura unica con una caccia al tesoro per tutti: grandi, piccini, amici e famiglie. Si potrà ammirare anche le attività al Bosco dei Folletti e la mostra "Disegni di Federico Barocci nella collezione Ubaldini" al Palazzo Ducale.