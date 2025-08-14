Folla all’ultimo saluto a Giovannini: "Lasci un vuoto, ma hai seminato"

Tantissima gente ha gremito la Concattedrale di Urbania per l’ultimo saluto a Maurizio Giovannini, allenatore di volley scomparso lunedì dopo una breve ma terribile malattia. Assieme alla famiglia e agli amici erano presenti tantissimi rappresentanti del mondo della pallavolo: "Non solo Piobbico, Piandimeleto, Sant’Angelo in Vado e Urbania ma tutto il volley che ti ha conosciuto ed apprezzato come giocatore prima e allenatore – ha sottolineato Franco Passeri, altra figura storica del volley durantino –. Tante testimonianze sincere di persone che ti hanno apprezzato. Il vuoto fisico che hai lasciato è enorme, ma stai sicuro che tutto il bello che hai seminato rimarrà in noi per sempre".

"Sei stato molto più di un allenatore: un confidente, una guida, un porto sicuro – lo hanno ricordato così le ragazze di Piobbico, la sua ultima squadra –. Ci hai unite, ci hai rese una squadra, ci hai dato un luogo in cui sentirci parte di qualcosa di più grande di noi stesse. E questo resterà per sempre. Con te abbiamo condiviso risate sincere e momenti di nervosismo, quando gli esercizi in palestra sembravano impossibili. Abbiamo assaporato insieme l’amaro delle sconfitte e la dolcezza delle vittorie. Ma il dono più grande che ci hai lasciato non è stato solo lo sport. È stato il legame che hai creato tra di noi".

"Avremmo voluto vederti ancora sui campi di pallavolo, con la consueta attenzione con cui allenavi le tue squadre – lo ha ricordato il Volley Vadese, sua ex squadra –. Per la nostra società non sei stato solo un allenatore ma un punto di riferimento: un uomo capace di trasmettere non solo competenze tecniche ma anche valori profondi, stimoli autentici e passione vera. Un uomo di cui essere veri. Ciao Mauri, ci mancherai". La salma è stata tumulata nel locale cimitero.

Andrea Angelini