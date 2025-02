Folla per Gino Cecchettin: "Giulia ci guida da lassù. Pensate al bello della vita"

Pesaro accoglie Gino Cecchettin, il papà di Giulia, con un tutto esaurito al cinema Loreto ed alcune persone che lo attendevano fuori per un saluto a causa dei posti terminati in un soffio. L’abbraccio di una intera città, che non è voluta mancare all’incontro organizzato dal Comune di Pesaro per la presentazione del libro "Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia", scritto proprio dal papà di Giulia, vittima della violenza dell’ex fidanzato Filippo Turetta, che la uccise l’11 novembre 2023. "Mi dispiace moltissimo per le persone che sono rimaste fuori, vedremo di organizzare un altro appuntamento", ha detto Cecchettin, visibilmente emozionato per la calorosa accoglienza. Poi intervistato dalla giornalista Silvia Sinibaldi, è entrato nel vivo: "Personalmente ho trovato tanta ispirazione da Giulia – dice – penso che lei ci guidi in questo percorso. Quando sono entrato in questo incubo mi sono visto arrivare addosso un’ondata di dolore incredibile. Ho pensato, come posso gestire tutto questo? La risposta me l’ha data Giulia, guardando una sua foto. Potevo uscirne soltanto pensando al bello dei 22 anni vissuti insieme. Solo concentrandoci sulle cose più belle possiamo sconfiggere il male. Così ho pensato, come mi aveva insegnato Giulia, di fare qualcosa per gli altri e iniziare un percorso contro la violenza di genere e per costruire una società dove uomini e donne sono uguali".

Cecchettin ricorda in diversi passaggi anche il grande amore per sua moglie Monica, scomparsa un anno prima di Giulia e la forza tutta la famiglia anche grazie agli altri due figli Davide ed Elena, è riuscita a tirare fuori dopo l’accaduto. "Date sempre importanza ad ogni momento bello della vita – dice –. Io mi rammarico perché non ricordo che cosa abbiamo mangiato né come era vestita Giulia l’ultima volta che l’ho vista".

E alle donne dice: "Quando c’è qualcuno che vuole limitare la vostra libertà è il momento di chiudere la relazione. Giulia non si era resa conto di essere in una relazione tossica, mi diceva che Filippo non avrebbe mai fatto male a nessuno. Si era fidata". E conclude: "Mia figlia Elena, dopo quel che è accaduto a Giulia, ha detto: non fate silenzio ma fate rumore. Dobbiamo chiederci che cosa possiamo fare per risolvere un determinato problema sociale? La cosa che più mi dà forza per continuare in questo percorso sono le tante lettere che ricevo da donne che hanno trovato il coraggio di denunciare".

Ad accogliere Gino Cecchettin al suo arrivo sono stati gli studenti del progetto Marconi School Musical, che fanno parte anche della Rete Responsabilità delle scuole superiori di Pesaro. I ragazzi si sono esibiti con una canzone realizzata per l’occasione ed hanno letto due messaggi, con parole molto toccanti, indirizzati a Gino e Giulia. Presente anche il sindaco Andrea Biancani, che ha ringraziato Cecchettin anche per l’incontro che ha tenuto in mattinata allo sperimentale con i ragazzi delle scuole.

Alice Muri