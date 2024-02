Folla per l’addio a Iacucci: tanti restano fuori

La chiesa di San Paolo Apostolo del Vallato non è riuscita a contenere tutta la folla che ha voluto dare l’ultimo saluto a Stefano Iacucci (in foto), titolare dell’agenzia viaggi Opera Mariana Pellegrinaggi in via del Fiume che si è arreso a 62 anni ad un male incurabile. Centinaia di persone, dentro a fuori la chiesa, hanno assistito, partecipi e commossi, al rito funebre concelebrato dal viceparroco del Vallato don Gianfranco Ciccolini, da don Francesco Londei parroco della Gran Madre di Dio, da don Giuseppe Marini parroco di Santa Maria Goretti di Sant’Orso, don Federico Tocchini parroco di Rosciano e Centinarola e da padre Damiano Angelucci, frate cappuccino fanese al convento di Fossombrone.

"Hai visto, Stefano, quanta gente è venuta a salutarti per questo tuo ultimo pellegrinaggio?", ha esordito don Gianfranco, ricordando ai presenti "di non perdere mai la speranza perché Dio è parte di noi". Nei primi banchi la moglie, i cinque figli, i due fratelli e gli altri parenti di Stefano, a cui si sono stretti intorno tantissime di persone che hanno avuto l’occasione di conoscere Iacucci e di apprezzare la sua bontà, la sua gentilezza, la sua operosità partecipando ai pellegrinaggi che continuamente egli ogni anno, a decine, organizzava per Medjugorje e per altri luoghi della cristianità come ad esempio la Terra Santa.

Una popolarità acquisita proprio grazie a questa sua attività di servizio ai fedeli. Al termine del rito funebre, tra la commozione die presenti, la salma è stata accompagnata al Cimitero dell’Ulivo.