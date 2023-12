Folla per le Toghe d’oro. La giustizia, una missione. Oltre 500 al Flaminio

Una sala gremita – 550 persone, ne attendevano 320, hanno dovuto arricchire il buffet – ha accolto ieri pomeriggio all’hotel Baia Flaminia gli avvocati di Pesaro che hanno celebrato gli oltre 40 anni di professione forense, premiati con le Toghe d’oro. La cerimonia è stata celebrata dopo una pausa lunga 7 anni. Trenta erano i professionisti che hanno ricevuto l’onorificenza da parte di tutto l’Ordine degli avvocati di Pesaro, un appuntamento importante che "non segna, come spesso si crede, il pensionamento ma piuttosto la volontà di questi professionisti di continuare, seppur dopo tanti anni, ad esercitate l’attività nel rispetto dei valori che la professione tramanda di generazioni in generazioni", ha sottolineato il presidente dell’Ordine Arturo Pardi durante la cerimonia.

Una città, quella di Pesaro, descritta come "un’isola felice" in cui magistratura e avvocatura locale collaborano ad obiettivi comuni: quelli della lealtà e della correttezza. "Premiamo oggi ben 40 anni di impegno e studio cui si sono dedicati i nostri avvocati locali, di cui – ha precisato il prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco – registriamo il 55% di presenze femminili. Sinonimo di quanto, in questi anni, sia migliorato il rapporto di parità anche nel settore forense".

Ed è infatti stata l’occasione, quella delle Toghe d’oro, per onorare e ricordare le due prime avvocatesse donne del territorio: Giuseppina Bocci e Anna Lena Valentini, che hanno aperto al mondo femminile la strada della professione. Con loro anche una menzione speciale per Giuseppe Luigi Fanuli, presidente del tribunale scomparso nel 2022, ricordato da un’intera sala commossa.

"Magistrati e avvocati – ha continuato la presidente del tribunale di Pesaro, Lorena Mussoni – hanno un ruolo fondamentale e imprescindibile per la città, e la collaborazione che viviamo a Pesaro tra le due professioni è all’avanguardia. Auguro a tutti gli avvocati che premiamo oggi di trasmettere alle nuove generazioni la passione e il valore che li ha portati a svolgere la professione, fino anche ad ottenere questo importante riconoscimento".

Una professione profondamente cambiata negli anni e che "in un momento di vita sociale ed economica dove la società ha perso quasi tutte le sue sicurezze, deve farsi carico di un servizio di giustizia più ‘rassicurante’ – continua il procuratore della Repubblica, Cristina Tedeschini -, capace di ripristinare nel cittadino la sicurezza che le questioni che vivono sulla loro pelle verranno correttamente amministrate e valutate".

La cerimonia si è poi conclusa con le premiazioni rivolte all’Avv. Bruno Aiudi Avv. Alberici Mariella Avv. Andreoni Edmondo Avv. Barbieri Bruno Avv. Belfatto Gabriele Avv. Benedetti Gianluca Avv. Binetti Domenico Avv. Brandi Gianfabio Avv. Bricca Laura Avv. Brualdi Renato Avv. Brunelli Roberto Avv. Cazzola fabio Avv. Cingolani Giancarlo Avv. D’Angeli Liuba Avv. Eusebi Franco Avv. Isotti Manuela Avv. Orioli Patrizia Avv. Pantanelli Silvia Avv. Pardi Arturo Avv. Piselli Luciana Avv. Prosperi Nadia (non presente ieri per impedimento) Avv. Raimondi Maria Antonietta Avv. Sorcinelli Giuseppe Avv. Tornimbeni Stefano Avv. Valazzi Maria Eugenia Avv. Valentini Aldo. A questi nomi è stato aggiunto anche il riconoscimento ai tre ex presidenti dell’Ordine: Avv. Cinzia Fenici Avv. Danilo Del Prete Avv. Marco Brusciotti.