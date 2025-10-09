Follia alla partita Under 14. Botte al mister avversario: lavori socialmente utili per il padre violento

Aveva scavalcato la recinzione del campo da calcio di Gabicce e picchiato l’allenatore della squadra avversaria del figlio, mandandolo in ospedale. Oggi, due anni e mezzo dopo quella furia di Pasqua, il giudice gli ha concesso la messa alla prova: oltre un anno di lavori socialmente utili e un risarcimento complessivo di 2mila euro, metà alla vittima e metà in beneficenza. L’esito sarà verificato nel settembre 2027, quando si saprà se l’uomo avrà adempiuto a tutte le prescrizioni. Nonostante il parere contrario dell’accusa, rappresentata dal vice procuratore onorario Giusi Aluigi e l’opposizione della parte civile, il giudice ha accolto la richiesta presentata ieri in udienza predibattimentale, accedendo alla misura alternativa al processo. Davanti al gip la stessa istanza era stata respinta, e anche la parte civile aveva espresso in quella sede la propria contrarietà, chiedendo una risposta diversa a un’aggressione che, nell’aprile 2022, aveva scosso il mondo del calcio giovanile.

Il fatto avvenne durante il torneo "Regins Pasqua Football Cup", categoria Esordienti Under 14, tra la Nuova Accademia Calcio di Terni e la Polisportiva GDC Ponte di Nona (Roma). Un contrasto di gioco fra due tredicenni degenerò in una scena da brividi. Il padre di uno dei ragazzi, furioso per un presunto torto subito, scavalcò la recinzione e aggredì l’allenatore della squadra ternana, Francesco Latini, colpendolo con un pugno e poi con un calcio alla schiena. L’uomo finì a terra, privo di fiato, e venne soccorso davanti agli occhi dei piccoli giocatori. Trasportato prima a Riccione e poi al Bufalini di Cesena, Latini raccontò: "Mi sento un miracolato", e poi, "Credo che quella persona che mi ha aggredito con ferocia debba pagare per quello che ha fatto. Non cerco vendette ma giustizia sì perché ciò che è accaduto non passi nel dimenticatoio". Subito era intervenuto un agente di polizia, libero dal servizio. Gli accertamenti erano stati svolti dai carabinieri, che avevano identificato l’uomo e ricostruito i fatti. Ora la giustizia penale sceglie la strada della messa alla prova. Il giudice, pur respingendo la linea invocata dall’accusa, ha imposto un percorso tutt’altro che lieve: oltre un anno di lavori socialmente utili. Non una punizione simbolica, ma un impegno reale, che lo terrà vincolato per oltre un anno e sarà valutato anche sul piano economico, con il versamento dei 2mila euro stabiliti come forma di riparazione.