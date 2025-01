Follia ultras a Montecchio. Agguato dopo la partita. Si cerca la verità nei video

Saranno decisivi i filmati che hanno ripreso, in alcuni casi, anche i volti dei protagonisti del violento agguato ai tifosi dell’Urbania Calcio che si è verificato domenica nel tardo pomeriggio, al termine della partita contro il K Sport, a Montecchio. Due tifosi sono stati colpiti con i bastoni delle bandiere in pieno volto e uno di loro è stato trasportato al pronto soccorso di Urbino. I video che stanno circolando sul web riprendono due distinti momenti del violento tafferuglio. In un primo video vengono ripresi i pestaggi ai danni dei tifosi, avvenuti davanti al campo sportivo. In un secondo filmato viene invece documentato l’assalto al bar che si trova in prossimità dello stadio. Uno dei tifosi afferra addirittura un oggetto per scagliarlo violentemente contro una delle pareti esterne.

Sull’aggressione stanno indagando i carabinieri che, proprio a partire dalle immagini di quei filmati e anche di altro materiale a loro disposizione stanno ricostruendo l’identità dei responsabili. Nelle prossime ore, verosimilmente, verranno ascoltati anche i testimoni e gli stessi aggrediti della squadra durantina. Le due curve, a quanto si apprende da testimoni presenti alla partita, non si conoscerebbero personalmente ma ci sarebbe tra le due fazioni una notevole differenza di età. I tifosi dell’Urbania, infatti, sarebbero perlopiù adulti mentre gli aggressori sarebbero in prevalenza giovani e giovanissimi.

"La società Urbania Calcio – si legge in una nota - condanna fermamente il vile attacco con spranghe e bastoni subito a danno dei propri sostenitori. Un episodio che esula completamente dalla cronaca sportiva e dai sani princìpi dello sport. Tante persone hanno seguito la nostra squadra: famiglie, giovani, anziani, tifo organizzato. Seguendo le indicazioni degli steward siamo stati collocati in un settore condiviso con gli ultras del Montecchio e separato solo da due transenne. Il bar, i servizi e l’entrata/uscita erano in comune con la tifoseria ospite, mettendo a serio repentaglio l’incolumità del nostro pubblico. La società si riserva di difendersi, anche legalmente, nelle sedi opportune".

Antonella Marchionni