"Fondamentali gli interventi a Canavaccio"

È in arrivo un bando per l’acquisizione di proposte progettuali per Canavaccio e il gruppo consiliare di minoranza Urbino e il Montefeltro chiede che siano rese pubbliche tutte quelle che saranno presentate. "Noi abbiamo sempre ritenuto che, tra i borghi della Città di Urbino, Canavaccio sia il più importante per numero di abitanti, vocazione culturale-turistica, ambientale e manifatturiera – spiegano Giorgio Londei e Federico Cangini –. Abbiamo anche sempre sostenuto che il recupero dell’area strategica ex Osca, con il territorio circostante, meritasse idee e progettazioni adeguate. Non solo Canavaccio, ma tutta la Città può trarre benefici da interventi di alta qualità, ricordando per altro che nell’odierno borgo, allora frazione, ha anche operato l’architetto Giancarlo De Carlo portando la prestigiosa scuola Ilaud. Oggi prendiamo atto che l’amministrazione comunale con i “Fondi per concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale“ (è stato assegnato un finanziamento di circa 75mila euro) intenda procedere con un bando pubblico ed esterno di premi per l’acquisizione di proposte progettuali. Quest’operazione, ovviamente, non può che essere propedeutica ai successivi interventi previsti e assegnati, sempre a Canavaccio, tramite i fondi del Pnrr. Chiediamo che vengano rese pubbliche tutte le proposte, ci auguriamo numerose".