Fondato il “Distretto bio terre marchigiane“

Si è costituito ieri pomeriggio davanti al notaio Colangelo di Fano il “Distretto bio terre marchigiane“ che ha avuto come motore Sara Tomassini, l’imprenditore agricolo forsempronese, al centro di una serie di battaglie legate soprattutto al distretto del biologico. E proprio la Tomassini da ieri pomeriggio è diventata presidente di questa associazione che mette insieme una centinaio di aziende tra produttori agricoli, produttori di vino ed anche ristoratori "perché solo l’unione fa la forza e tutte le iniziative che sono state prese anche dai singoli agricoltori senza avere come interfaccia anche l’altra metà della filiera non hanno mai avuto successo", dice il direttore del "Distretto bio terre marchigiane", Amerigo Varotti che ha assunto il ruolo di direttore. Fa parte del consiglio anche un altro imprenditore agricolo, Sabatino Paoletti. Ma una cosa Varotti tiene a precisare e cioè che questa "associazione non è strettamente legata alle produzioni biologiche ma tende soprattutto a valorizzare la produzione di cibo locale puntando anche sulla forza dei ristoratori che sono affiliati alla Confcommercio, così facendo si avrà anche una maggiore forza promozionale".

Dopo la costituzione davanti al notaio di questa filiera a 360 gradi ci sarà anche una seconda fase che si svolgerà il 23 febbraio quando tutti i partecipanti all’associazione si ritroveranno nella sede della Confcommercio di Pesaro per l’elezione del consiglio direttivo. In quella occasione sarà anche presente il nuovo assessore all’agricoltura della Regione, Antonini. Dice Sarà Tomassini: "Sono molto contenta perché questo progetto, a cui stavo dietro ormai da circa un anno. Ha preso corpo e siamo arrivati alla costituzione. E prendo anche la palla al balzo per aggiungere da parte mia un invito a tutti i produttori agricoli della nostra provincia di associarsi per fare squadra perché la nostra forza sarà la bellezza. E devo anche aggiungere che siamo davanti al primo vero distretto della nostra regione".