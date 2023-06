Fondazione e Università di Urbino: un’opportunità per i giovani

Presentare progetti, sapere quali sono le porte dove andare a bussare, intercettare anche i soldi. Questo in sostanza il progetto, rivolto soprattutto ai giovani, che ha messo in piedi la Fondazione Cassa di Risparmio, presieduta da Marco Martelli, in collaborazione con la facoltà di economia dell’università di Urbino. Ed è stato presentato dallo stesso presidente che aveva al suo fianco il prorettore di economia Fabio Musso e la docente di economia politica Germano Giombini che ha detto chiaramente che si vuole mettere nelle mani dei giovani "una cassetta degli attrezzi". Una proposta quella messa in piedi dalla Fondazione che guarda ai giovani studenti, compresi gli operatori che lavorano nel terzo settore "sperando anche che ci sia anche una aggregazione, nella presentazione dei progetti, da parte dei piccoli comuni".

Si tratta di un corso che si terrà, gratuitamente, in Fondazione e che avrà una durata di quattro giorni. Il bando che è valido per i giovani che vanno dalla maturità fino a 35 anni, è disponibile sul sito della Fondazione già da lunedì ed è riservato solo a venti persone. Per cui se ne faranno richiesta più di venti ci sarà una selezione che avverrà il 24 e il 25 di luglio mentre i corsi si terranno dall’11 al 14 di settembre. Al termine dei quali verranno creati dei gruppi di lavoro finalizzati proprio alla presentazione di progetti complessi finalizzati alla valorizzazione e al rafforzamento del territorio. "La figura in uscita – ha detto Germana Giombini – sarà in grado di offrire il suo apporto come interfaccia fra gli enti locali e gli specialisti che, a vario titolo, devono essere coinvolti sia in fase di progettazione che di esecuzione di iniziative di sviluppo. Una sorta di aggregatore e di coordinatore e quindi in grado di mantenere una visione di insieme rispetto anche a progetti anche complessi". Il finale, quest’iniziativa della Fondazione che arriva dopo uno studio sulle esigenze del territorio provinciale.