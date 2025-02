Fondazione Homobonus: "Bollette, pulmini, aiuti. Pensiamo ai più deboli"

Cinquecentomila euro a favore delle realtà bisognose del nostro territorio. E’ quanto ha deciso di donare la fondazione Homobonus, nata un paio di anni fa grazie a Lorenzo Campanelli (titolare della LC, azienda del mobile di Isola del Piano) con l’intento di aiutare le fasce più deboli della nostra comunità e che oggi riunisce oltre una settantina di imprenditori della provincia di Pesaro e Urbino. Un primo passo importante per la fondazione, che con questo contributo permetterà di realizzare 21 progetti presentati da associazioni, cooperative ed enti del nostro territorio. Tra questi figurano le Caritas di Pesaro, Urbino e Fano, che hanno presentato una richiesta di contributo a sostegno dell’ "Emporio della solidarietà" ma anche per un aiuto concreto ai cittadini in difficoltà per il pagamento di affitti, bollette, visite mediche, per garantire il diritto allo studio dei ragazzi e per creare nuove opportunità lavorative. A questo si aggiunge anche l’acquisto di un pulmino e di un furgone, oltre che di un mezzo per il trasporto di persone con disabilità che sarà messo a disposizione della Croce Rossa di Fossombrone. Homobonus metterà a disposizione contributi anche alle cooperative sociali Alpha (con il progetto "Lo sport che cura"), alla T41, la quale ha presentato l’idea di realizzare una struttura di accoglienza abitativa per soggetti con disabilità medio grave, al Cse Francesca (con il progetto "Disabilità e tempo libero) e Co.ha.la (con il progetto "I Fulminanti").

Poi le associazioni Genitori e figli per l’inclusione, Quokka, Anfass, Nati prima del tempo e Genia, nonché Fondazione Orizzonte, Centro Margherita e Scout Park Tonucci, con progetti a sostegno di famiglie e ragazzi con disabilità. Parte del contributo sarà messo a disposizione anche del progetto Unicore, grazie alla collaborazione che Homobonus ha deciso di avviare con l’Università di Urbino Carlo Bo e che prevede l’assistenza e accesso allo studio di almeno due ragazzi rifugiati. "Credo che gli imprenditori abbiano una grande responsabilità all’interno di una comunità – dice il presidente di Homobonus, Lorenzo Campanelli – e che tutti debbano fare la propria parte per migliorare la vita e il futuro delle persone più disagiate, aiutando così anche l’intera società. Per questo abbiamo pensato di elargire un contributo di cinquecentomila euro a favore di queste realtà del territorio, un modo per sostenere le famiglie, i giovani, gli anziani, i disabili ed in generale chi ha bisogno".

Homobonus è stata costituita da Lorenzo Campanelli, insieme a Roberto Selci (Biesse) e Luigi Sperandio (Fab), che fanno parte del consiglio di amministrazione insieme a Roberto Mattei, Mauro Bosco, Giovanni Giommi, Nardo Filippetti, Diego Briscolini, Marco Durso e Damiano Bartocetti. Tra i soci ci sono anche gli imprenditori Lorenzo Pizza e Andrea Casavecchia. "Solo impegnandosi a realizzare un mondo più equo, più solidale e che guarda al prossimo possiamo migliorarlo – conclude Campanelli -. Come fondazione il nostro obiettivo è quello di crescere ancora. Non ci fermeremo qui, puntiamo a riunire 300 imprenditori, per continuare a sostenere chi ha più bisogno con aiuti concreti". Per info: www.fondazionehobonus.it

Alice Muri