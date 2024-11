Fondazione Pescheria. Atti negati all’opposizione. Ora il Comune dà l’ordine

Può sembrare strano, ma è in corso un braccio di ferro tra il Comune e la Fondazione Pescheria per la mancata risposta ad una richiesta di accesso agli atti presentata dalla minoranza quasi due mesi fa. E ieri è arrivata la "tirata d’orecchi" ufficiale, timbrata e protocollata che è stata inviata dal servizio relazioni di governance e politiche del personale del Comune al direttore generale della Fondazione Silvano Straccini. Per conoscenza è stata inviata anche alla consigliera di minoranza Giulia Marchionni che ha sollecitato la risposta all’accesso agli atti datato 17 settembre 2024 e firmato dai consiglieri di centrodestra. Ieri abbiamo provato più volte a contattare il direttore Straccini per ascoltare la sua versione, purtroppo senza esito. "Gentile direttore – si legge nella missiva -, la presente per evidenziare che ad oggi non risulta trasmessa alla scrivente unità organizzativa la documentazione relativa all’accesso agli atti della consigliera Giulia Marchionni. Al fine di dare tempestiva evasione di quanto richiesto si richiede di provvedere in merito. Si rimane a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti in merito". I consiglieri di minoranza chiedevano di visionare un fitto elenco di documenti tra cui i verbali del consiglio di amministrazione dal 2012 ad oggi e una lunga lista di fatture emesse da altrettante associazioni, società, aziende, cooperative, prestatori d’opera e altri soggetti che a vario titolo hanno svolto attività per conto della Fondazione. E non solo: i consiglieri hanno chiesto anche copia dei relativi contratti, dei preventivi e di un elenco di distinte di pagamento e infine i verbali redatti dall’organo di revisione fin dalla sua istituzione.

E intanto, anche per i finanziamenti da erogare alla Fondazione, il Comune chiede uno stretto rigore. Con la determina 2716 del 4 novembre 2024 firmata dal dirigente Gianni Galdenzi, infatti, vengono assegnati all’ente 50.307,78 euro. Si tratta delle seconda tranche di un finanziamento di 125.769,45 euro totali assegnati con decreto del Ministero del Turismo per il progetto denominato "Progetto valorizzazione e promozione turistica digitale, di marketing strategico, immagine e comunicazione Pesaro Città Unesco" presentato dal Comune di Pesaro, in qualità di Città creativa della musica. In particolare, si legge nella determina, il Comune ritiene che "la rendicontazione del contributo, da parte di Fondazione Pescheria, debba comprendere una dettagliata relazione sulle attività svolte e relativa documentazione contabile articolata per ciascuna voce di spesa nonché singole azioni di spesa, così come previste dalla piattaforma ministeriale; che Fondazione Pescheria dovrà altresì descrivere ciascuna spesa sostenuta ed associarla alle voci di costo contenute nel progetto sopra citato".