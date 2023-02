Fondazione Pescheria, in cassa i primi 400mila euro

In attesa di inaugurare il nuovo Centro arti visive, Pescheria, con la visita del ministro Sangiuliano – atteso per sabato alle ore 17,30 per il taglio del nastro –, il Comune ha messo nelle casse della (neo) Fondazione Pescheria, i primi 392mila euro. Serviranno a coprire l’ordinaria attività del patrimonio museale così come indicato nel bando di gestione vinto dalla rti Formula - Maggioli. "Sono le risorse per garantire l’ordinaria gestione, la manutenzione della rete museale – conferma Silvano Straccini, direttore generale della (nuova) Pescheria – e gli oneri per la sicurezza", Non saranno gli unici: alla conta manca tutta la partita per la programmazione artistica. "Vero – continua Straccini –. Questa includerà le attività culturali legate a filo doppio con Pesaro capitale della cultura. Parlare di cifre è prematuro: la disponibilità sarà definita per il bilancio previsionale di giugno". La botta di conti non è facile: oltre al milione della Regione e a quello dello Stato stimare le risorse per l’attuazione del programma di Pesaro Capitale è necessario capire come andrà la raccolta fondi. Gli altri soldi si dovranno raccogliere tra Comune – che già mette i 392mila euro per muovere la macchina – investitori privati, enti ed associazioni di categoria. Sul fronte dell’organigramma, dopo il 28 febbraio si dovrebbe conoscere il nome del direttore artistico. Per quella data è prevista infatti la riunione del consiglio d’amministrazione, presieduto da Daniele Vimini, presidente della (neo) Fondazione Pescheria e composto dai consiglieri Daniele Capecci (commercialista e revisore contabile) e Cinzia Ceccaroli (progettista). Al bando due sono stati i professionisti candidati. Se Straccini, in qualità di direttore generale si occupa del bilancio, del controllo di gestione e delle attività ordinarie su delega del Cda al direttore artistico spetterà il compito di sovrintendere i progetti esecutivi dettati dalle 45 azioni indicate nel dossier di Pesaro Capitale 2024. "Il direttore artistico – conferma Straccini – dovrà garantire la coerenza tra l’attuazione e gli indirizzi del dossier. E’ chiaro che per i prossimi due anni la programmazione culturale della città sarà sovrapponibile a quella legata alla dimensione di Pesaro 2024". La (neo) Fondazione ha anche chiuso la selezione per assumere lo staff per la segreteria generale, quella di progetto e quella artistica: presto si conoscerà la graduatoria tra i 14 candidati.

Solidea Vitali Rosati