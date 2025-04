Fondazione Pescheria. Per il posto da direttore non si presenta nessuno

Finiti i soldi, finito l’amore? Pare di sì. Non corre nessuno per la direzione generale della Fondazione Pescheria: il budget è un decimo rispetto allo scorso anno, quello di Pesaro Capitale della Cultura. Questo perché al bando che è stato presentato dal Comune per un posto da circa 2700 euro netti al mese, fino a ieri, non aveva risposto nessuno. E il bando scade alle ore 24 di lunedì e cioè il giorno di Pasquetta. Ma c’è ancora chi ci spera... Nel senso che all’ultimo minuto è possibile che qualcuno presenti domanda per assumere quell’incarico. Dopodiché se il bando va a vuoto il neo presidente della Fondazione Pescheria, Claudio Olmeda, che ha preso il posto dell’assessore alla cultura Daniele Vimini, assieme al cda dovrà incontrare il sindaco Andrea Biancani per vedere e capire come andare avanti. Il posto scoperto è quello che aveva ricoperto Silvano Straccini e che ha lasciato in contemporanea alle dimissioni di Daniele Vimini. Una bega quella che potrebbe ritrovarsi tra le mani il sindaco fra un paio di giorni e di non facile soluzione, anche perché il primo cittadino non ha mai nascosto che in quell’incarico vedeva bene un uomo non tanto finalizzato solamente alla cultura e alle mostre, ma uno che facesse da spalla al settore del turismo andando a lavorare in collaborazione con l’associazione albergatori.

E non è finita, perché mercoledì prossimo entra nell’otto volante anche un altro consiglio di amministrazione e cioè quello della mostra del Nuovo Cinema che si terrà dal 14 al 21 giugno e che quest’anno avrà come fulcro l’opera di Gianni Amelio. Mercoledì si riunirà il consiglio di amministrazione che al momento è presieduto dal sindaco Biancani. Con lui come competenti del consiglio di amministrazione ci sono Viviana Catellan, Alberto Dolci, Monica Nicolini ed anche Manuela Rossi che è il direttore dell’emittente cittadina Rossini Tv. Le certezze sono due: che mercoledì si firma il bilancio e che tutto il cda scade e decade. Altra cosa sicura, anche perché il sindaco Biancani non l’ha mai nascosto e lo va ripetendo in giro per la città, che non ha nessuna intenzione di mantenere la carica di presidente della mostra del Nuovo Cinema per mancanza di tempo. Se il primo cittadino vuole resettare tutto il consiglio d’amministrazione, non si sa. Ma sicuramente qualche novità all’orizzonte potrebbe esserci. Perché da ormai qualche settimana si parla con insistenza di un’entrata all’interno della cabina di comando della Mostra del Nuovo Cinema, di Giuliana Gamba (foto, prima da sinistra), ex moglie di Marcello Stefanini, ex sindaco della città, ma soprattutto da ormai una vita regista sia di documentari che di lungometraggi. Uno dei suoi ultimi lavori è stato il film "Burraco" che la Gamba ha presentato prima a Bari e quindi al festival del cinema di Venezia. Fra l’altro una storia che ha preso corpo proprio durante le estati pesaresi e che ha avuto come protagoniste una serie di attrici conosciute al grande pubblico. Con quale ruolo entra la Gamba nel cda però non si sa.

m.g.