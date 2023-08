Fondazione Rossini: incontri introduttivi sulle opere del Rof

Si rinnova l’appuntamento con gli incontri della Fondazione Rossini, organizzati in occasione del Rof. Oggi alle ore 11 nella Sala della Repubblica sarà Daniele Carnini, Direttore editoriale della Fondazione Rossini, ad offrire un’introduzione all’ascolto di “Aureliano in Palmira“. L’opera sarà eseguita sabato 12 alla Vitrifrigo Arena nella messinscena di Mario Martone del 2014 diretta da George Petrou e premiata agli International Opera Awards. Per completare le conversazioni sulle opere in programma, domani (ore 11) sempre alla Sala della Repubblica saranno Ilaria Narici e Simone Di Crescenzo, pianista, musicologo e studioso di Belcanto, a presentare “Adelaide di Borgogna“, seconda nuova produzione del Festival programmata domenica 13 agosto con la regìa di Arnaud Bernard e la direzione di Francesco Lanzillotta. L’incontro è realizzato con la collaborazione di Classica HD e Sky Canale 136. Per chiudere questa serie di incontri, domenica 13 (ore 11) al Museo Nazionale Rossini, Daniele Carnini introdurrà Marco Beghelli in un approfondimento sulle Cantate in programma al Teatro Sperimentale il 14 agosto.