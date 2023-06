Fondazione sommelier: serata speciale “Al mare“

Sarà uno degli eventi enogastronomici più attesi dell’estate e per questo le prenotazioni sono già aperte. Venerdì 23 giugno alle 20:30, la Fondazione sommelier organizza una cena degustazione aperta a tutti al ristorante Al Mare di via Ruggeri 2 a Fano con i vini della cantina Dianetti e la cucina di Antonio Scarantino. Due eccellenze dell’enogastronomia nazionale per una serata raccontata e abbinata dal sommelier Otello Renzi che illustra il menù: "Si tratta di piatti straordinari preparati da Antonio Scarantino, un vero e proprio viaggio a tavola: baccalà Gaspè San Giovanni, in oliocottura, finocchio tardivo e Scotch Bonnet, quindi totanelli ripieni con carciofo di Gerusalemme, poi tonno, melanzana, emulsione di peperoni essiccati e menta. E ancora: polpo, vitelotte e olive Raggiola, quindi seppia, calamari, gamberi erbe aromatiche ed evo aromatizzato al sedano, tagliolini alle alghe, purasse e gambero rosa dell’adriatico, vialone nano pesci bianchi e crostacei. Come secondi: branzino alla brace, misticanza e verdure fermentate, frittura di gamberi, calamari, piccoli pesci e verdure con emulsione di wasabi. Infine il dolce di Antonio che ha disegnato un percorso gustativo che parte dalla tradizione ma che si nutre del suo estro e della straordinaria capacità manuale di uno dei cuochi italiani più interessanti". In abbinamento i vini puri della cantina Dianetti: Lulù Marche Igt Passerina 2022; Vignagiulia Offida Docg Pecorino nelle annate 2019, 2020 e 2021; Luciano Offida Docg Pecorino “Selezione Campo Vallerosa” 2019. La prenotazione è obbligatoria al 347.2744749 ([email protected]), il costo è di 65 euro.

d.e.