Fondazioni, inizia la dieta: "Ridurne numero e ruoli"

Sono arrivate 26 domande per fare il direttore della Fondazione Pescheria. Finito tutto nel cestino della immondizia perchè il sindaco Andrea Biancani ha cambiato linea e strategia. Si tira la cinghia per cui si andrà, per questo incarico, ad un dipendente dell’amministrazione che opera nell’assessorato della Cultura. "Anche perché penso – dice – che questa fondazione vada accorpata ad un’altra istituzione perché il fine, arrivando al punto, è quello di promuovere eventi e mostre. E siccome ognuna di queste istituzioni, fermo restando il fatto che il consiglio di amministrazione è a titolo gratuito, costano circa 100 mila euro, ho ritenuto che bisogna avviare un percorso per arrivare a degli accorpamenti. Quali? Questo ancora non lo posso dire, ma la strada è quella. Ne devo prima parlare in maggioranza e poi anche in consiglio comunale, ma il punto di arrivo è quello della razionalizzazione anche perché tutti i soggetti privati sono col tempo spariti ed oggi è tutto a carico dell’amministrazione. Comunque voglio specificare che le funzioni della Pescheria restano e cioè quella di promozione dell’arte moderna a cui tengo particolarmente".

Ma è possibile che, al di là delle funzioni, la Fondazione Pescheria possa anche cambiare nome. In ballo non solo quella, ma anche quella del Nuovo Cinema al cui vertice è stata nominata la settimana scorsa la regista Giuliana Gamba, quindi il Centro Arti Visive Pesaro, la fondazione Ente Olivieri-Bibilioteca e musei Oliveriani. Alla domanda se è vero che il Comune è stato lasciato con le pezze al sedere, Biancani ride. Non risponde. Comunque il primo atto è arrivato, perché dopo l’azzeramento della Fondazione Pescheria era partito un bando per la ricerca di un direttore perché assieme a Daniele Vimini – al suo posto è stato nominato Claudio Olmeda – ci sono state anche le dimissioni del direttore Silvano Straccini. E il bando era finalizzato proprio al ruolo che era stato ricoperto da Straccini. "Ho incontrato il Cda della Fondazione Pescheria – continua il sindaco –. che si è ritrovato senza la figura del direttore ed ha giustamente avviato una procedura selettiva per individuare la figura che ne garantisce la funzionalità. Ho suggerito di nominare il direttore interno da individuare, in maniera condivisa, tra i dipendenti della struttura comunale non dando così seguito all’avviso pubblicato dal Consiglio di amministrazione. Questo ci permetterebbe di avviare il percorso di riorganizzazione delle Fondazioni, di ridurre le spese e, allo stesso tempo, di ottenere un rapporto più stretto tra istituzione e Comune e di avviare con maggiore efficacia il percorso di razionalizzazione delle Fondazioni. Una proposta che, devo dire - continua Biancani - il Cda ha accolto positivamente. Ringraziamo sin da ora i 26 candidati che hanno presentato domanda per il ruolo di direttore".

Insomma è iniziato il ribaltone, si tira la cinghia, non si buttano via soldi "anche perché sono strutture costose". m.g.