Fondi alle associazioni, un bando

Ci sarà tempo fino al primo marzo, per le associazioni di promozione culturale, turistica e sportiva di Mondolfo e di Marotta per presentare il programma delle manifestazioni per questo 2024 per le quali si richiede il sostegno economico e il patrocinio da parte del Comune. Sul sito web dell’Ente è già pubblicato un form da compilare con i dati principali dell’associazione e con le indicazioni tecniche ed economiche relative alle singole manifestazioni per le quali si chiede il contributo dell’amministrazione comunale. Oltre all’istanza di inserimento fra le iniziative a cui il comune a balcone sul mare dà il proprio contributo, si può chiedere, simultaneamente, che ciascuna manifestazione venga pubblicata sul calendario delle manifestazioni 2024 dell’ente locale, in modo che abbia visibilità su tutti i canali web e social attivati dall’ufficio turismo guidato dall’assessore Davide Capolaretti.

s.fr.