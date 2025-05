Fondi congelati, tensione altissima. Biancani scatenato contro la Regione: "Biondi va mandata via dalla giunta"

Acquaroli cacci dalla giunta il proprio assessore ‘anti-Pesaro’. Il sindaco Andrea Biancani si infuria e grida all’agguato istituzionale da parte della Regione. A far perdere le staffe al sindaco è stata la sospensione dei contributi regionali al Rof e Pesaro 2024 annunciata dall’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi in risposta a un’interrogazione presentata dal consigliere di maggioranza Nicola Baiocchi. Un clima di tensione senza precedenti a pochi mesi dall’appuntamento elettorale. Il guanto di sfida che è stato lanciato dalla Regione riguarda lo stop a 400mila euro, che sono stati congelati. Si tratta di 150 mila euro a favore del Rossini Opera Festival "per il quale non è stata ancora trasmessa a questo ufficio la relazione a consuntivo – ha illustrato l’assessore regionale – e 250 mila euro del contributo per la nomina a capitale italiana della cultura che è stato cautelativamente sospeso dopo l’adozione della delibera di Anac".

La risposta di Biancani è arrivata appena 24 ore dopo. "Se fossi il presidente della Regione allontanerei dalla giunta un assessore che risponde con annunci che travalicano il rispetto dei ruoli. Se Acquaroli fosse invece d’accordo con quanto detto, la questione sarebbe ancor più grave. La affronteremo ad ogni modo nelle sedi opportune. Anzi, invito la Regione a rispondere alle due richieste fatte dall’amministrazione comunale: la prima per 200mila euro di risorse a sostegno dei tanti eventi che il Comune di Pesaro ha previsto per l’estate 2025; la seconda per avere risorse per le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita e i 100 anni dalla morte di Ferruccio Mengaroni. Richiesta fatta a metà febbraio 2025 e a cui non abbiamo avuto alcuna risposta".

La miccia che ha incendiato le polveri è la delibera Anac n. 119 del 26 marzo scorso che ha sollevato una netta censura sull’inconferibilità dell’incarico degli incarichi attribuiti al vicesindaco e assessore alla cultura Daniele Vimini alla presidenza della Fondazione Pescheria e del Rof. La Regione ha serrato le fila annunciando uno stop, cautelativo (in attesa di vederci chiaro), ai fondi. L’Anac aveva spiegato che spetterà al direttore generale, al consiglio di amministrazione o al nuovo presidente verificare se ci sono i presupposti per la ratifica di atti firmati da un presidente, di fatto, ‘abusivo’. Inoltre, l’Anac ha chiarito anche che il responsabile per l’anticorruzione del comune di Pesaro dovrà valutare l’elemento soggettivo, cioè se il sindaco, pur sapendo che era vietato, ha ugualmente affidato l’incarico all’assessore. Dalla Fondazione Pescheria Vimini si era dimesso due settimane prima della delibera dell’anticorruzione, è invece ancora alla guida del Rof.

E Biancani si è schierato apertamente in difesa del vicesindaco gridando allo scandalo. "Basta con lae propaganda politica contro la città – attacca –. Il presidente della Regione Acquaroli verifichi se le dichiarazioni del suo assessore Biondi sono una boutade politica fatta travalicando qualsiasi correttezza istituzionale o un atto tecnico approvato dalla giunta". Biancani ne ha anche per il consigliere Baiocchi. "È una tassa per la città. È stato eletto con voti provenienti in gran parte nel nostro territorio, per tutelarlo in Regione e non si è mai occupato di nulla. Ricordo che, fra l’altro, è presidente della Commissione Sanità, un settore che a Pesaro, è in gravissima difficoltà: il Centro per l’autismo non c’è, i servizi per la salute mentale sono stati tutti spostati fuori dalla città e gli altri sono allo stremo. E se saremo in grado di salvare l’Rsa Tomasello non sarà sicuramente grazie a Baiocchi che mai si è speso, o anche solo interessato (e a questo punto direi anche "per fortuna"), a incontrare le famiglie o a trovare una soluzione sul tema".

Antonella Marchionni