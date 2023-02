Fondi del Pnrr: ecco l’alleanza contro le frodi

Ieri è stato firmato l’accordo tra il Comune di Gabicce Mare, la Procura della Repubblica e il Comando provinciale della Guardia di Finanza, utile, da subito, allo scambio di informazioni quale azione preventiva all’abuso di risorse provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ultima spiaggia per risalire la china di un’economia europea fiaccata dal periodo pandemico. L’intesa permette di realizzare una griglia di parametri sentinella che possono allertare il monitoraggio della Guardia di Finanza anche prima che il reato possa essere consumato. Prevenire, infatti, in termini di saldo economico, è conveniente per l’amministrazione pubblica: lo Stato può agire con dispositivi di confisca e di recupero dei capitali sottratti, ma lo fa con un costo così alto che gran parte della risorsa distratta illecitamente viene, in definitiva, dispersa e l’azione politica di sostegno all’economia vandalizzata.

"L’azione è strategica – spiega il comandante provinciale delle Fiamme gialle, Paolo Brucato – prevista dall’Unione Europea che vuole tutelare il gettito dei contribuenti garantendo, il più possibile, la giusta destinazione delle risorse. Il regolamento che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza prevede, infatti, che gli Stati membri debbano adottare ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare casi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppi finanziamenti, lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, anche mediante il potenziamento del proprio sistema nazionale antifrode. Il protocollo d’intesa siglato oggi poggia quindi su queste premesse e muove dalla consapevolezza che un intervento dalla portata epocale come il Pnrr, destinato a essere il volano per il rilancio e la crescita del Paese, richieda la più stretta sinergia tra le amministrazioni".

In concreto, il protocollo prevede uno scambio di informazioni e notizie ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria di cui il Comune sia venuto a conoscenza, segnalando gli interventi, i realizzatori o esecutori che presentino particolari elementi di rischio, per le autonome attività di analisi e controllo di competenza della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale e dell’Autorità Giudiziaria che coordinerà le fasi di indagine in presenza di violazioni di carattere penale. "Fondamentalmente sottoscriviamo la possibilità di scambiarci informazioni – ha spiegato ieri il Procuratore della Repubblica, Cristina Tedeschini –. L’intesa – il cui obiettivo è assicurare un flusso reciproco di notizie e di dati utili, al fine di una maggiore efficacia nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali – mira a rafforzare le iniziative a tutela della legalità. Il lavoro di monitoraggio verrà svolto dalla guardia di Finanza che gode di grande stima da parte della Procura della Repubblica".

Solidea Vitali Rosati