Fondi e contributi per i centri alluvionati

Una serata veramente particolare e speciale quella degli auguri di Natale per il Rotary Club Cagli Terra Catria e Nerone, svoltasi in un clima di vera amicizia rotariana, non dimenticando il fine istituzionale: quello di fare "service", ossia pensare agli altri. Durante la serata, infatti, è stata attivata una lotteria i cui premi, messi a disposizione dai soci e dai numerosissimi sponsor locali, hanno permesso di raccogliere una discreta somma che permetterà di finanziare i progetti che il Club ha in programma per l’anno rotariano in corso Inoltre, nella stessa serata il Presidente del Club Andrea Di Marino ha informato i presenti di aver già provveduto, con i fondi raccolti dal club e dal distretto 2090, a versare a tutti i Comuni (Cagli, Cantiano, Serra Sant’Abbondio e Frontone) e alla Protezione Civile di Pergola la somma di 500,00 euro ciascuno per le necessità immediate e per contribuire al graduale ripristino delle condizioni di normalità delle famiglie alluvionate. Ciò è stato possibile soprattutto grazie alle diverse iniziative intraprese a valle dell’alluvione: per questo infatti non poteva mancare la consegna degli attestati di riconoscenza al Centro Agricolo di Pergola e alla Macelleria Poletti di Pergola, per aver collaborato all’organizzazione di una conviviale tenutasi nel mese di Ottobre per una raccolta fondi da destinare alle popolazioni alluvionate; inoltre, il socio Giampiero Casavecchia (nella foto, al centro) è stato insignito della Paul Harris Fellow per aver messo a disposizione dei Comuni, in maniera del tutto gratuita, i propri mezzi meccanici per la ripulitura e sistemazione della viabilità.

am. pi.