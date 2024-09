Fondi per la disabilità: "La Regione riapra i bandi"

Adeguamento dei sussidi e riapertura del bando per una vita serena. Martedì prossimo gli iscritti all’associazione Vita Indipendente, con aderenti anche a Urbino, che lotta per le persone con disabilità delle Marche, hanno organizzato una manifestazione a Palazzo Leopardi in Ancona, sede della Regione Marche. La protesta, alla quale parteciperanno anche iscritti del territorio urbinate, vuole portare all’attenzione della Giunta e del Consiglio regionale le criticità del progetto regionale di vita indipendente per le persone con disabilità, sottolineando alcune necessità urgenti. Tra queste l’adeguamento dei budget assistenziali portandoli a cifre eque per consentire a tutti di avere una assistenza personale. Ma anche di rivalutare progetti, adeguandoli alle necessità delle persone disabili perché questi avrebbero caratteristiche ormai obsolete e adottare una nuova scala di valutazione includendo le abilità intellettive e sensoriali. Inoltre, c’è anche la richiesta di riaprire il bando regionale per la vita indipendente. Sarebbero infatti almeno 150 i marchigiani in attesa di aiuti. Oltre ad Avi Marche sono altre le associazioni che martedì sosterranno le richieste, tra queste Uici, Anffas, Uildm Ancona, Apm, Amisb; Unms. Aipd, Anmil, Anmic, La Crisalide, Piattaforma Solidale, I Nuovi amici e la Lega del filo d’oro. Per informazioni info@avimarche.org e www.avimarche.org.

fra. pier.