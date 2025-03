Fondi per lo Sviluppo delle Montagne: ecco la ripartizione dei soldi

"Giorni fa abbiamo approvato la proposta di riparto della quota del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane della Regione Marche. Finanziamo progetti strategici funzionali a riportare servizi e creare occasioni di sviluppo per le comunità che vivono i nostri splendidi territori montani". Così l’assessore regionale alle infrastrutture e alle Politiche per la Montagna Francesco Baldelli (foto) ha commentato l’approvazione della delibera di Giunta Regionale che ha approvato il riparto tra le nove unioni montane delle Marche dei quasi 5 milioni della programmazione del Fondo per lo sviluppo delle Montagne Italiane. "Interventi attesi da anni – ha aggiunto Baldelli – come quelli relativi alla prevenzione del rischio idrogeologico. Penso, ad esempio, al consolidamento delle sponde del torrente Apsa in località Mulino Muzi a Macerata Feltria (100.000 euro) o di quelle del torrente Meta a Borgo Pace (100.000 euro) o, ancora, alla sistemazione del Ponte Romanico di Mercatello sul Metauro (120.000 euro). A questi si aggiungono i finanziamenti per la riqualificazione di immobili strategici per la vita delle comunità e delle imprese: sempre guardando alla provincia di Pesaro e Urbino penso al recupero di Palazzo Luperti a Cagli (451.778,68 euro) o all’efficientamento energetico della scuola secondaria di Mercatino Conca (120.000 euro) o, ancora, alla manutenzione straordinaria dei mattatoi di Urbania (107.932,62 euro) e Sassocorvaro Auditore (100.000 euro)".

Nel dettaglio i finanziamenti hanno riguardato l’Unione Montana del Montefeltro per 389.487,72 euro, l’Unione Montana Alta Valle del Metauro per 577.932,62 euro, l’Unione Montana del Catria e del Nerone per 476.778,68 euro l’Unione Montana Esino-Frasassi per 652.268,49 euro, l’Unione Montana Potenza Esino Musone per 664.277,10 euro, l’Unione Montana Marca di Camerino per 688.115,76 euro, l’Unione Montana dei Monti Azzurri per 503.289,37 eruo, l’Unione Montana dei Sibillini per 464.624,19 euro e l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione per 501.330,45 euro.

Amedeo Pisciolini