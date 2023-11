Fondi per realizzare altri servizi destinati ai senzatetto

A portare in dote, per l’inaugurazione di Casa don Giorgio, due belle notizie è stato Roberto Drago, coordinatore Ambito territoriale sociale 1: "Uscirà fra breve una manifestazione di interesse per realizzare altre strutture come Casa don Giorgio – ha detto –. Con i fondi del Pnrr potremo finanziare la messa a norma di edifici che per almeno 20 anni possano ospitare persone in povertà estrema. L’invito è al terzo settore perché presenti progetti". L’altra notizia annuncia i tempi della Stazione di Posta, una struttura del Comune realizzata in locali vivini alla ferroviaria, "dove – spiega – insieme alla Caritas progetteremo spazi di prima accoglienza per persone di passaggio. A febbraio 2024 dovrebbero partire i lavori".