Fondi per strade e frane: "Nessun Comune sfavorito"

"Non è vero che la Provincia non distribuisce le risorse sul territorio in maniera uniforme". Inizia così la replica di Giuseppe Paolini al sindaco di Terre Roveresche Sebastianelli che attraverso queste colonne, denunciando il dissesto di molte strade provinciali nel suo Comune, aveva detto: "Vorrei conoscere la spesa per le nostre arterie e per quelle di altre zone, perché ho la sensazione che sia sbilanciata". Paolini puntualizza: "Il Mit a partire dal 2018 ha assegnato fondi per la manutenzione straordinaria della viabilità che vengono distribuiti in modo equo sui 5 territori nei quali è suddivisa la provincia, che ha un’estensione della viabilità di circa 1.150 chilometri. Terre Roveresche ricade nel territorio ‘V4 – Fano’, che comprende anche Mondavio, Colli al Metauro, Montefelcino, Monte Porzio, Cartoceto, San Costanzo, Mondolfo, Fano, Fossombrone e Sant’Ippolito, con un’estensione complessiva di oltre 190 km. Tutti gli asfalti fatti, con le limitate risorse disponibili, vengono sempre condivisi con i comuni interessati". "In particolare – aggiunge il presidente -, lo scorso anno, a Terre Roveresche, prima delle elezioni, in piena campagna elettorale, il sindaco Sebastianelli ha fatto una richiesta certosina, individuando con gli uffici della Provincia una serie di tratti sia in centro abitato (municipio di San Giorgio di Pesaro) che extraurbani (Sp 77 Vergineto). Per quest’anno sull’intero territorio V4 sono previsti asfalti per 770mila euro, un importo che permetterà di asfaltare meno di 10 km di strada, il 5% del totale". Per quanto riguarda le frane Paolini evidenzia: "Non esiste un finanziamento ad hoc del Ministero come per la sistemazione dei ponti. Con le poche risorse assegnate dal Mit, quindi, o si asfalta o si sistema qualche frana". Come accaduto nel 2020, "quando con i soldi dell’asfalto di tutto il territorio allora disponibili (240mila euro), sono state sistemate tre frane tra cui quella davanti alla Cantina Fiorini a Barchi di Terre Roveresche. Una frana storica, la cui situazione è peggiorata con le piogge e nevicate di fine gennaio. A causa del maltempo delle settimane scorse la Provincia in tutto il territorio ha censito ben 58 dissesti, per un importo stimato di oltre 4milioni. Tra questi abbiamo segnalato alla Regione, ente competente per il dissesto idrogeologico, anche la frana davanti alla Cantina Fiorini per un importo di 650mila euro". Il presidente conclude: "Su richiesta della Prefettura, il 28 dicembre abbiamo comunicato il report delle aree più coinvolte dal rischio di dissesto idrogeologico al fine di intercettare futuri finanziamenti. In tutto è stato stimato un importo di 100milioni di euro".

s.fr.