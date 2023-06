Fondi Pnrr: Urbino è prima nella programmazione

La Galleria Nazionale delle Marche e i musei marchigiani primi a livello nazionale nei cantieri del Pnrr. Sui 430 milioni di euro che andranno ai musei statali per lavori di restauro, ristrutturazione, messa a norma ed efficientamento energetico, da bandire rigorosamente entro fine giugno, come richiesto dall’Europa, il Palazzo Ducale e i musei diretti da Luigi Gallo faranno da apripista, con circa 7 milioni di euro e progetti in partenza a giorni, ben prima di tutti gli altri.

"A giorni – ha dichiarato il direttore Gallo – inizierà il cantiere per completare i lavori di riallestimento del piano nobile, che dovremmo terminare prima della scadenza fissata da Bruxelles per la fine del 2025. Una progettazione tutta home made, un lavoro di squadra di cui sono fiero. Partiremo dalla messa in sicurezza e dall’efficientamento energetico e arriveremo a ripensare la narrazione del museo rivoluzionandolo. Sarà una sorta di “Grande progetto Pompei“ cucito su misura per le Marche".

Erano lavori già in previsione, da anni, ma l’arrivo dei fondi Pnrr ha fatto sì che si potesse aumentare la mole di interventi, e fare tutto in maniera più rapida. "Nei prossimi due anni – ha proseguito Gallo – si interverrà su impianti e sulla climatizzazione del piano nobile, anche con l’installazione di speciali sedute riscaldanti pensate per garantire, nei mesi più freddi, un po’ di confort a custodi e visitatori. Nello stesso tempo verrà rivoluzionato l’allestimento del museo, con la creazione di nuove sale tematiche incentrate ad esempio sulla corte di Federico, sugli stendardi processionali, sui crocifissi o la pittura nelle Marche. Ovviamente punte di diamante rimarranno Giovanni Santi, la Flagellazione e la Madonna di Senigallia di Piero della Francesca, Raffaello e i suoi contemporanei. Ogni opera sarà affiancata da una didascalia ragionata la cui realizzazione è stata affidata agli allievi della Scuola di Specializzazione di Storia dell’Arte di Roma".

Nei quasi 7 milioni di euro non solo cantieri in galleria, però: un milione circa sarà destinato a interventi nei musei facenti capo alla Direzione Regionale, dalla Rocca di Senigallia al museo archeologico nazionale di Ancona. Inoltre è compreso il rifacimento del sito online. Vedremo i risultati del primo stralcio entro Natale, quando le transenne verranno tolte dall’appartamento della Jole, il primo a passare "sotto i ferri" del cantiere.

