Fondi regionali ai territori dall’assestamento di bilancio

Nella Proposta di Legge n.224 “Assestamento del Bilancio 2023-2025 e modifiche normative“ sono stati approvati anche alcuni emendamenti del Consigliere Regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi che distribuiscono diverse risorse nel territorio. "Compatibilmente con le risorse disponibili – spiega Rossi – ho esteso questi soldi nel Territorio, cercando di seguire dei criteri di priorità ed esigenza, distribuendoli nei piccoli centri ed in diversi comuni, al di là delle loro appartenenze politiche. Soldi pubblici che tornano concretamente a beneficio di tutti. Ho presentato un emendamento di 10.000 euro che andranno a completare i necessari lavori di restauro della Fontana in piazza a Cagli che partirà a breve, 10.000 euro per l’acquisto dei mancanti arredi degli spogliatoi del nuovo campo sportivo di Sant’Angelo in Vado, 10.000 per un urgente intervento di riqualificazione e sicurezza urbana nella frazione di Pieve di Cagna di Urbino, 8500 euro per la riqualificazione del Parco giochi in frazione Fontecorniale di Montefelcino, 3.500 euro per il dovuto restauro dell’antico meccanismo dell’orologio della Torre campanaria di Apecchio ed infine, 3.000 euro per la riqualificazione della Fontana in Piazza Mar del Plata, sempre a Sant’Angelo in Vado".

"Tutti questi soldi – conclude Rossi – andranno ai Comuni che gestiranno i lavori e le opere finanziate. Chiaramente come faccio sempre, vigilerò che queste risorse siano spese nelle modalità migliori, sempre nell’interesse della collettività".

am. pi.