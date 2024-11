Fondi straordinari per il centro direzionale Benelli

A distanza di poche settimane dalla bomba d’acqua che aveva costretto il Comune a transennare la piazza del centro direzionale Benelli, con le colonne intasate incapaci di far defluire la gan mole di acqua specie per gli improvvisi acquazzoni, prendono il via i primi interventi: "Poco più di un mese fa, per le forti piogge è emerso un problema legato alle travi della copertura della struttura – dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alleanutenzioni Mila Della Dora, che ieri mattina hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere del piazzale –. Era importante riuscire ad intervenire quanto prima e così è stato. Di fronte a questa criticità il Comune non è rimasto con le mani in mano, ma ha fatto tutto il possibile per trovare una soluzione ad un intervento delicato, dispendioso, ma necessario, che richiedeva del tempo per stabilire una progettualità".

"Con una manovra straordinaria per gli interventi di emergenza – aggiungono – siamo stati costretti ad usare 230mila euro del Fondo di riserva, per risolvere questa grande problematica legata al Centro Direzionale Benelli. Nonostante i tempi molto stretti siamo riusciti ad intervenire celermente e oggi finalmente i lavori prendono il via. L’obiettivo è quello di evitare ulteriori infiltrazioni, come quelle che attualmente hanno rovinato una delle tre travi. Il lavoro oltre a prevedere il sostegno e rafforzamento della trave attualmente rovinata prevede anche il miglioramento della raccolta delle acque, per evitare che nel tempo si possano rovinare anche le altre". I tempi: "Si tratta di un lavoro complesso, che si dovrebbe concludere nei primi mesi del nuovo anno. Stiamo intervenendo su più fronti, cercando di portare avanti tutti gli impegni presi. Nonostante i tagli saremo sempre attenti ad asili, scuole, verde e luoghi pubblici come il Centro Direzionale Benelli".

d. e.