Fondo affitti, 300 richieste in più al Comune

Dramma casa: nella nostra città trecento famiglie in più sperano nell’aiuto del Comune per riuscire a pagare l’affitto. Da un anno all’altro le domande per accedere al Fondo affitto 2022 sono passate dalle 736 unità del 2021 alle attuali 1.080. Numeri per cui servono cuore e mente saldi. "Sono solo 17 le domande escluse – conferma l’assessore Luca Pandolfi –. Per far fronte a questa pressione sociale abbiamo mezzo milione di euro, 534.119 euro per l’esattezza, che comporta un sostegno annuale tra i 634 euro (beneficiari in fascia A) e i 317 euro (beneficiari in fascia B) a nucleo. Oggettivamente l’aumento di richieste è notevole come non è rassicurante la rapidità con cui l’aumento di fabbisosgno si manifesta". L’obiettivo, su larga scala, è quello di ridurre l’impatto della morosità incolpevole e degli sfratti. Anche perché una volta usciti di casa, trovare un tetto, a Pesaro, di questi tempi, è impossibile. "In quest’ottica abbiamo fatto un bando sociale per sostenere quelle realtà del terzo settore avviate in percorsi di residenzialità ai bisognosi. Abbiamo fatto una manifestazione di interesse mettendo a bando delle risorse economiche perché questi operatori potessero ampliare la loro offerta di alloggi". E come è andata? "E’ andato semideserto....