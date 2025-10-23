Fonduta e caciotte profumate: piove tartufo a Sant’Angelo in Vado

La fiera tartufata è ricca di tracce appetitose. Si comincia con il ristorante La Vecchia Fattoria che propone, oltre a tagliatelle e risotti impreziositi dal tartufo bianco, anche un’innovativa proposta di pallotte cacio e ova: "Un piatto povero rivisitato –dice Diego Pasciullo – che si veste di eleganza: soffici, delicate pallotte servite su una fonduta di formaggi e impreziosite di lamelle di tartufo bianco pregiato di Sant’Angelo in Vado". Per gli amanti delle sperimentazioni ardite il viaggio a La Vecchia Fattoria non può che finire con le pizze gourmet di Pasciullo, l’esaltazione dei prodotti stagionali. L’ultima proposta? Una pizza bianca con l’aggiunta di fiordilatte, crema di brie, castagne e lamelle di tartufo bianco.

Il tour goloso continua con "Il Divin Tartufo" che, chiusa la stagione delle degustazioni in vigna in località Gambaraie, parcheggia il suo food truck in corso Garibaldi per una proposta che coniuga il tartufo con le eccellenze del territorio: quattro pizze gourmet, preparate sulla base del micropanificio artigianale SoloCoseBuone Bakery, tra cui spiccano la semplicità della "Reale", con caciotta fusa di Cau & Spada su cui viene lamellato generoso tartufo bianco, o la "Tartufo" che esalta il guanciale croccante di Icam di Mercatello sul Metauro al quale si abbinano una crema di piselli tartufata e stracciatella. Questo è anche l’ultimo weekend per gustare una buona cucina al tartufo tra gli affreschi settecenteschi di palazzo Mercuri. In piazza Umberto I c’è infatti l’Osteria di Palazzo Mercuri – laboratorio confine che vede ai fornelli Paolo e Giulia Brandi, ex di MasterChef Italia. Si comincia con crostini che alternano porcini, patè di fegatini o goletta e salvia, oppure un crostolo croccante con uovo strapazzato al tartufo nero, fondutina di casciotta e goletta di Mercatello. Si continua con una polentina gratinata con ragù genovese, porro croccante e tartufo oppure una tartare di manzo appena marinato, gocce di parmigiano e tartufo bianco. Menzione di merito per l’uovo morbido con crema di patate, crostini, gocce di parmigiano e tartufo bianco rapè.

Andrea Angelini