Fontana color ’verdino’, scattano le indagini

Sul perché la fontana di piazza Mazzini dopo il restauro abbia preso un colore verdino, ci sono in corso "indagini da parte della polizia municipale e delle forze dell’ordine e nei prossimi giorni sapremo darvi informazioni più precise". Parola del vice sindaco Michele Chiarabilli, che risponde così a una polemica innescata in questi ultimi giorni dalla minoranza di Progetto Comune, e segnatamente dalla consigliera Gloria Mei.

Viene da chiedersi se non sia più adatto l’Ufficio tecnico, per un’indagine del genere, ma forse c’è il sospetto di un qualche atto di vandalismo.

Nei giorni scorsi qualcuno ha fatto l’ipotesi che il problema potrebbe nascere dal fatto che il metallo di cui è fatta la copia della Venere del Metauro che sta in cima alla fontana (l’originale sta alla Quadreria Cesarini, ndr) rilascerebbe degli ossidi: di qui la colorazione presa dalla pietra corniola.

L’ipotesi è scartata a priori dal vice sindaco: "Non è di metallo, è di resina, sicché non può dare ossidazione. In ogni caso, abbiamo bonificato tutto e l’acqua è tornata cristallina. I residui verdini li abbiamo mandati ad analizzare e tra qualche giorno dovremmo saperne di più. Potrebbero anche dipendere dal fatto che la fontana è stata senz’acqua per 20 anni", spiega Chiarabilli.

I lavori di restauro avviati nel marzo scorso hanno riguardato non solo la fontana ma anche l’esedra e gli elementi di arredo urbano che la circondano, compresi la balaustra in ferro e due mascheroni in pietra. Hanno comportato anche l’installazione di lampioni e relativi supporti, così da valorizzare più degnamente sia la fontana che l’area intorno. L’investimento da parte del Comune è stato pari a 50 mila euro.

Il restauro si era reso necessario per via di un degrado che andava avanti ormai da anni. Segni di questo degrado, come ha ricordato a più riprese lo storico cittadino Renzo Savelli, si ebbero col clamoroso furto della copia della statuina di Bucci, con l’asportazione di uno sgocciolatoio in piombo a forma di pesce e con la rottura di due dei cinque petali in pietra.

Attendiamo l’esito dell’indagine. Intanto Chiarabilli avverte che "dai prossimi giorni l’area sarà anche videosorvegliata con un sistema mobile e da ieri mattina è ripreso anche il ricircolo dell’acqua".

