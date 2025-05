Fontana e Baglioni salgono sul podio agli italiani

Alla Ework arena di Busto Arsizio si sono svolti i Campionati Italiani assoluti Fita di Poomsae e Freestyle. La nostra città è stata ben rappresentata dal team dell’Activa Kombat, grazie agli atleti Luca Fontana, Ilaria Baglioni e Alessandra Casagrande.

Il Maestro Luca Fontana, lontano dalle competizioni ormai da sei anni, si è qualificato alla finale a otto: due forme a testa e concentrazione altissima perché tutto in quelle fasi si gioca su minimi errori, ma Fontana ha retto bene la tensione, riuscendo ad eseguire con potenza, velocità e controllo. Solo qualche sbavatura di troppo sulle posizioni non gli permette di arrivare sul gradino più alto, tenendo conto che le differenze di punteggio erano minime.

Ilaria Baglioni, (nella foto col maestro Fontana) invece, parte un po’ tesa, un attimo di incertezza durante l’esecuzione della prima forma estratta le fa perdere punti importanti per poter centrare la finale, ma Ilaria reagisce molto bene alla successiva e agguanta il terzo posto, salendo sul podio. Alessandra Casabianca, infine, riesce ad entrare in finale con una buona esecuzione nella prima fase ma poi la stanchezza, più psicologica che fisica, non le permette di agguantare il podio. Ora i portacolori dell’Activa Kombat sono già al lavoro per cercare di migliorare il risultato al prossimo campionato Italiano.

e.f.