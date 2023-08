Fontana “verde” a Fossombrone: "atto vandalico"

Il verde che ha fatto discutere nei giorni scorsi dopo l’inaugurazione del restauro della fontana di piazza Mazzini era solfato di rame. Lo usano i viticoltori come fungicida. Lo dice una relazione al vicesindaco Chiarabilli da parte di Michele Papi, docente alla Scuola Uniurb di restauro e conservazione dei beni culturali, già responsabile del restauro. Qualche giorno dopo la rimessa in funzione della fontana ci si era accorti di quel colore verdastro. Qualcuno aveva ipotizzato che la causa fosse l’ossidazione della statuetta della Venere del Metauro. Insomma, si suggeriva una svista del restauratore. La relazione di Papi smentisce questa ricostruzione e punta verso il sabotaggio. Precisato che si tratta di valutazioni di parte, nella relazione si legge che una "percolazione" della statuetta "è improbabile, dato che è una copia in resina" e che nemmeno "depositi nelle tubazioni possono aver provocato tale risultato". La conclusione: "Il sopralluogo ha evidenziato un enorme deposito in tutte le vasche di un colorante verdastro tipico del solfato di rame acquistabile nei negozi di prodotti per l’agricoltura"; "ritengo si tratti di un atto vandalico o un dispetto…". Indagano i carabinieri del Nucleo regionale per la tutela dei beni culturali.

a. bia.