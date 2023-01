"’Fonte grande’ a rischio". L’opposizione interroga

Le condizioni di precarietà della ‘Fonte Grande’ (foto) di Mondolfo hanno indotto i consiglieri di minoranza Marco Gentili, Alessandro Tonelli e Anteo Bonacorsi a rivolgere un’interrogazione al sindaco Barbieri per sollecitare azioni di restauro e messa in sicurezza di questo antico manufatto. "La Fonte Grande – evidenzia Gentili – fino agli anni ’70 era utilizzata per attingere buona acqua potabile e si usava la sua vasca come lavatoio pubblico. Poi con la distribuzione di acqua in tutte le case, l’importanza del luogo venne meno, ma rimase ed è a tutt’oggi uno spazio nel quale molti mondolfesi e un significativo numero di visitatori considerano come meta di passeggiate nel verde". "Tant’è – aggiunge il consigliere -, che sino al periodo precedente alla pandemia il sito è stato utilizzato dalla Pro loco Tre Colli per lo svolgimento di una rassegna musicale denominata ‘Fonte Acustica’. Negli ultimi anni, sembra però che la giunta si sia dimenticata del luogo: la via d’accesso non viene curata e, soprattutto, i principali manufatti sono in pessime condizioni e fanno temere la possibilità di crolli imminenti, con possibili gravi conseguenze per chi si trovasse vicino agli stessi".

s.fr.