Food truck a Fiorenzuola, bando deserto Marchionni: "Flop annunciato"

Alla fine della giostra nessuno vuole mettere il proprio foodtruck nel centro di Fiorenzuola: il bando delle attività economiche che avrebbe permesso, per due anni, ad un ambulante di stazionare davanti la porta del borgo di Fiorenzuola di Focara , somministrando bevande e alimentari, è andato deserto. "Come volevasi dimostrare – osserva Giulia Marchionni, consigliera di Prima c’è Pesaro, anche a nome dei colleghi dell’opposizione –. Quale imprenditore avrebbe accettato la concorrenza di un alimentari, un bar, una piadineria e due ristoranti storici, tutti concentrati nel giro di giro di pochi metri quadrati? Nessuno, appunto. Era immaginabile: ci chiediamo allora perché l’amministrazione abbia fatto una proposta tanto peregrina quanto singolare".

Perché singolare? "E’ il primo anno che viene proposta, individuando una collocazione che va, non ad aumentare, ma va ad esasperare la concorrenza nello stesso punto: toglie lavoro agli stanziali e rende incerto l’investimento del nuovo. Infatti, alla notizia, gli operatori economici di Fiorenzuola hanno storto tutti il naso. Ma quello che va detto e sottolineato è che il bando è stato fatto all’insaputa del nuovo Consiglio di amministrazione". Il Comune aveva piena autonomia di bandire la nuova offerta. "Vero, ma in passato l’amministrazione, prima di agire, avrebbe tenuto conto dell’opinione del presidente del Parco. Vogliamo chiamarla cortesia istituzionale? Mi auguro che l’amministrazione continui ad avere un rapporto equilibrato con i nuovi vertici che rappresentano la gente che vive il territorio e ne sa più di chiunque altro. E poi..." E poi? "E’ chiaro che di un "food truck", ne servirebbe uno in fondo alla strada del mare a Fiorenzuola, al servizio di chi frequenta la spiaggia e ha dimenticato l’acqua o finito il cibo al sacco. Ecco quello sarebbe stato un bando che avrebbe avuto senso. l food truck servirebbero altrove – a Colombarone, a Santa Marina Alta – dove l’offerta è minima".

Per una volta, Marchionni è d’accordo con quanto espresso dall’ex presidente del Parco Stefano Mariani... "In verità è lui che ha detto , fuori tempo massimo, una ovvietà. La domanda è perché l’abbia detto dacché non è più presidente". Perché secondo lei, consigliere? "Siamo alle solite prove muscolari: volevano dimostrare alla gente che anche senza ruoli di vertice nel Parco, a decidere fossero loro. La cosa folle però era volerlo dimostrare andando contro gli interessi delle attività che hanno rappresentato fino a due mesi fa".

Solidea Vitali Rosati