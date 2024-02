Foreman, 8 punti e 5 assist in 12’ contro Cuba

Pochi ma buoni i minuti di Justin Wright Foreman (foto) nella vittoria degli Stati Uniti contro Cuba (100-79 il risultato), in occasione della 1ª giornata del gruppo D delle qualificazioni ai prossimi Mondiali di basket. Il neo acquisto della Vuelle è rimasto in campo per 12’40’’ segnando 8 punti con 1/2 al tiro da due e 2/4 al tiro da tre, conditi da 5 assist e 1 rimbalzo, ottenendo 9 di valutazione; unico neo le 2 palle perse. Domani la seconda partita che vedrà impegnati gli Usa in territorio cubano. Il giorno dopo Foreman s’imbarcherà su un volo per l’Italia e martedì 27 sarà pronto per allenarsi insieme ai suoi nuovi compagni. Intanto la Vuelle ha completato ieri la seconda settimana di lavoro di questa pausa di campionato, tornando ad allenarsi alla Vitrifrigo Arena. Anche in quest’occasione Sacchetti ha dato il week-end libero alla truppa per poi riprendere con la settimana tipo che la condurrà verso la partita del 3 marzo contro Brescia, capolista della serie A.

Intanto la Nazionale azzurra ha lasciato Pesaro nel primo pomeriggio per imbarcarsi alla volta di Szombathely, dove domani (ore 18 su Dazn, Sky Sport Arena e Now) andrà in scena la sfida contro i padroni di casa dell’Ungheria, seconda partita della prima finestra di qualificazione a EuroBasket 2025. Il Ct Gianmarco Pozzecco ha apportato dei cambiamenti al roster: Melli è stato autorizzato a lasciare il raduno in accordo con lo staff tecnico e medico. Non volerà in Ungheria nemmeno Tonut, che nel finale del match contro i turchi ha riportato un trauma al polso destro. Autorizzati a lasciare il raduno anche Flaccadori e Spagnolo, si aggrega Casarin, guardia della Reyer Venezia. Polonara, 88 presenze e 543 punti in azzurro, sarà il capitano a Szombathely.

