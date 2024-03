Foreman fuoco e fiamme, la Vuelle risorge

Carpegna Prosciutto

93

Germani Brescia

83

CARPEGNA PROSCIUTTO : McDuffie 9, Bamforth 4, Bluiett 15, Visconti ne, Wright-Foreman 25, Ford 7, Maretto ne, Tambone 8, Cinciarini 4, Mazzola, Totè 21. All. Sacchetti.

GERMANI BRESCIA: Christon 9, Gabriel 3, Bilan 12, Burnell 11, Massinburg 15, Tanfoglio ne, Della Valle, Petruccelli 21, Cobbins, Cournooh 3, Akele 9, Porto ne. All. Magro.

Arbitri: Paternicò, Bongiorni e Dori.

Note – Parziali: 29-21, 54-45, 79-68. Tiri liberi: Pesaro 17/22, Brescia 12/21. Tiri da 3 punti: Pesaro 10/27, Brescia 3/17. Rimbalzi: Pesaro 32, Brescia 30. Usciti per falli: Totè. Spettatori: 5.209.

Oltre due mesi con la testa sott’acqua e poi, all’improvviso, Pesaro riemerge dal fondo nella serata più inaspettata, dominando la capolista Brescia e spezzando la serie nera di 8 sconfitte sulle ali del nuovo arrivato. Justin Wrigth Foreman regala un esordio coi fuochi artificiali: 4 triple a bersaglio nel solo primo quarto, un biglietto da visita che trasmette palate di fiducia sui compagni e galvanizza l’ambiente, coi 5.000 fedelissimi usciti finalmente col sorriso dall’arena dove fin qui erano arrivati solo due successi. Una vittoria che mancava dal 17 dicembre (blitz a Pistoia), la prima per Meo Sacchetti, che adesso ha fra le mani una squadra decisamente più adatta alla sua filosofia. Wright-Foreman è l’uomo che gli mancava: un campionario variegato in attacco, unito a velocità di piedi e di pensiero, con un paio di passaggi deliziosi.

Ma accanto a lui è risorto Tambone, efficace e concreto come lo conosciamo e deciso a scacciare le voci circolate sul suo desiderio di andarsene. Soprattutto, è tornato a brillare Totè – un solo errore al tiro (8 su 9!) e stavolta robusto pure a rimbalzo (8) – che ha vinto nettamente il duello col temuto Bilan. Brescia ha onestamente deluso, o magari è stata brava a sorprenderla la Carpegna Prosciutto, che ha giocato ad alti ritmi, senza paura, ringhiando anche in difesa dove ha patito veramente solo Petruccelli, inarrestabile in penetrazione. Mentre Christon, il grande ex, è apparso nervoso e Della Valle ha chiuso il match senza segnare: un evento al contrario.

Partenza decisa, con Foreman a fare i numeri e gasare il pubblico. Primo strappo già al 7’ (19-14), nel secondo periodo si accende anche Bluiett che si trova a suo agio nel run and gun del coach. L’arbitraggio fa infuriare i tifosi (4 falli a 0 nei primi 3’) e tiene la Germani in linea di galleggiamento, anche se poi dalla lunetta Brescia sbaglia tanto, un indicatore importante. Il match torna quasi in parità (41-39 al 16’) ma Pesaro è brava a dare il colpo di reni prima dell’intervallo, che la manda al riposo a +9, convinta di potercela fare. Nella ripresa McDuffie e Tambone assestano i colpi del ko: la Vuelle tocca anche il +14 (90-76) e non si fa più riprendere. E’ festa sugli spalti e lassù festeggerà anche Marco Piccoli, al quale ieri è stata intitolata la curva.

Elisabetta Ferri