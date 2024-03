Foreman stregato da Raffaello: "Divin pittore, un idolo"

Il basket è una forma d’arte. A Pesaro sono in molti a pensarlo, soprattutto quando la pallacanestro è interpretata in maniera elegante da talenti cristallini come lui. Wright-Foreman, al debutto aveva regalato capolavori sul parquet e il premio promesso per la vittoria contro Brescia si è avverato ieri pomeriggio: il direttore sportivo della Vuelle Stefano Cioppi lo ha accompagnato ad Urbino a visitare la casa natale di Raffaello, il pittore per il quale stravede.

Gli occhi di Justin brillano davanti ai dipinti che sognava di vedere da quand’era bambino: "La mia passione viene da lontano - racconta il giocatore ameriano -, da quando nella mia scuola del Queens frequentavo una classe di arte e ci raccontavano dei geni italiani, da Michelangelo a Leonardo, ma soprattutto a me piaceva Raffaello, il primo di cui mi hanno parlato e che ho studiato. Essere qui, nella casa dov’è nato e dove ha imparato a dipingere è un sogno che si realizza, un’esperienza incredibile che ricorderò per sempre". E svela: "Amo disegnare, ma il vero talento in questo campo è mio fratello minore, non vedo l’ora di mandargli le foto".

Il paragone fra basket e arte per lui è reale: "Certo, penso che alcuni movimenti come il jump shot, il cambio di direzione o la schiacciata siano movimenti artistici. Inoltre il basket è la nostra passione, così come dipingere era la passione di questi artisti, quindi condividiamo un sentimento importante ed è quello che vorrei regalare ai tifosi quando scendo in campo".

Sgrana gli occhi, scatta foto, gira video, prende persino appunti sul telefonino ogni volta che il presidente dell’Accademia Raffaello gli illustra un’opera nelle varie sale del palazzo, già di per sè splendido: "Ogni anno qui passano circa 40.000 visitatori, ma non mi era mai capitato di spiegare Raffaello a un giocatore professionista: oggi le arti si parlano" dice Luigi Bravi. Che aggiunge: "E’ sempre toccante vedere le giovani generazioni assetate d’arte, mi ha colpito per la distanza culturale che denota una sensibilità individuale e, forse, anche ottime scuole". E lancia un auspicio in favore del play-guardia della Vuelle: "L’arte non è elitaria, anzi si mostra a tutti e inserirla nella nostra vita può solo farci bene, spero che questa giornata gli abbia dato la carica per la partita importante che lo aspetta. Gli chiederò di dedicare un canestro da tre a Raffaello".

Elisabetta Ferri