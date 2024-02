"Foreman? Un play che ricorda Mannion"

Foreman sarebbe dovuto scendere in campo questa notte a Cuba con la maglia degli Stati Uniti. Partita saltata in accordo con la Carpegna Prosciutto. Questo al fine di farlo rientrare in America in tempo per poter prendere il primo volo per l’Italia. Il nuovo play sarà a Pesaro domani. "Se non ci saranno problemi con le visite mediche, potrebbe già allanersi con i compagni nel pomeriggio. Al massimo si allenerà a partire da mercoledì", dice il ds della Vuelle Stefano Cioppi che ha seguito questa trattativa passo passo.

Andare a chiedere all’oste se il suo vino è buono, la risposta che si riceverebbe è scontata. Ma uno di quelli che ha seguito, non da oggi, questo giocatore è Mauro Procaccini che fra l’altro sabato è stato accolto dal pubblico a Mestre, dove ha giocato in serie A, come "Il Pelè del basket". Un altro di quei prodotti della scuola di basket city che ha lasciato grandi ricordi alle spalle.

Comunque... la fotografia che fa Procaccini di Foreman è questa: "Se uno dovesse fare un paragone con un giocatore che i tifosi conoscono, dire che Foreman assomiglia a Mannion e cioè è un atleta che è in grado di di crearsi un tiro con facilità ed è anche un giocatore che crea gioco. Per me è proprio un play ma anche se non è alto è un torello, molto fortre fisicamente e in un tipo di gioco come quello che vuole Sacchetti non ci dovrebbero essere problemi. Potrebbe alternarsi sia con Cinciarini e sia con Tambone o Bamforth, spostando i primi due che hanno fisico sulle guardia avversarie. Ma questi sono problemi per Sacchetti e per il tipo di gioco che ha in testa. Tempi di inserimento? Non credo gli ci vorrà molto a Foreman per entrare in sintonia con i compagni anche perché la filosofia della squadra, ora, non è quella di avere un gioco molto elaborato. Se la filigrana tecnica dei compagni è buona nel giro di 48 ore al massimo uno come Foreman entra in sintonia con i compagni. Così come è stato facile l’inserimento di un altro giocatore molto tecnico come McDuffie. Per me è un bel giocatore", conclude Mauro Procaccini.

Nella prima partita giocata con la maglia degli Stati Uniti Foreman è stato in campo 12 minuti segnando 9 punti e distribuendo 5 assist. Nella sostanza Foreman avrà davanti solo quattro giorni di allenamenti prima di scendere in campo contro Brescia che è prima in classifica. Un battesimo dell’aria con una delle formazioni più forti del campionato anche se la squadra bresciana è uscita dalla Coppa Italia buttata fuori dal fenomeno Napoli...

Intanto è della serata di ieri nota della società riguardante Matteo Tambone, giocatore che da alcune settimane viene dato con la valigia in mano. La prima ondata di pissi pissi riguardava Trapani, ieri invece è finito nel mezzo delle voci di una trattativa con Scafati, tanto che alcuni siti lo davano ormai prossimo a chiudere con la formazione campana. La Carpegna Prosciutto Basket ieri è dovuta intervenire con una comunicato, richiesto anche dallo stesso giocatore, per smentire queste illazioni e parla di "dicerie e pettegolezzi di infimo livello. Il Club e il capitano – infastiditi da tali speculazioni – sono pienamente concentrati sul lavoro e sulla volontà di ottenere insieme, con determinazione, i risultati auspicati per raggiungere gli obiettivi sportivi che consentano alla VL di restare nel massimo campionato"

m.g.