Forfait dei Progressisti 2050. Si cerca di ricucire lo ’strappo’

Si cerca di ricucire lo strappo dopo il forfait dei Progressisti all’incontro di venerdì con il centrosinistra. "Ribadiamo – scrivono Cristian Fanesi (Pd), Cora Fattori (Più Europa), Etienn Lucarelli (area civica) e Samuele Mascarin (In Comune) – la nostra disponibilità a ricercare le ragioni dell’unità per presentarci agli elettori con un’alleanza ampia". L’intervento, arriva dopo che è saltato l’incontro di venerdì sera. "A questo punto – replica la capogruppo regionale di M5S, Marta Ruggeri – aspettiamo solo che il Pd renda nota la data delle primarie di coalizione che sono state da subito lo scoglio insormontabile per pervenire a un’alleanza allargata. Prendiamo atto della scelta fatta dalla maggioranza attuale, di anteporre un metodo di selezione dei candidati a un lavoro di condivisione di contenuti". Aggiunge Ruggeri: "Siamo disposti a dialogare sui temi e sulle figure più appropriate per realizzarli con tutte forze politiche di area progressista. Le nostre porte sono aperte a chi vorrà condividere questo percorso complesso ma indispensabile".

Minardi, però, punta il dito contro la mancata partecipazione dell’area Progressista all’incontro di venerdì sera "sottraendosi al confronto perché si richiede preventivamente di rinunciare alle primarie. Primarie messe in stand by per cercare una possibile convergenza su un nome condiviso e gradito anche ai Progressisti. Ma il nome o i nomi dai Progressisti non sono stati avanzati e il confronto evitato. Se ci si sottrae al confronto è oggettivamente difficile costruire una alleanza ampia".

La realtà è che nessun vuole avere la responsabilità del mancato accordo. E anche nel Pd, dove molti, alle primarie, "preferirebbero una sintesi interna", sanno di non avere più molto tempo. Per il consigliere Enrico Nicolelli "resta al massimo una settimana". Sulla stessa linea Enrico Fumante: "Se c’è la volontà di trovare un accordo, M5S rimuova i paletti. Io sono per la scelta condivisa del candidato sindaco e perché i 5Stelle facciano parte della futura giunta con deleghe ’forti’ come ambiente e viabilità. Nella prossima legislatura si dovrà pedonalizzare tutto il centro storico (in particolare via Cavour ndr): servono assessori che ‘pedalino’".

Anna Marchetti