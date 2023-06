Forlani, cordoglio per Silvio "Commozione e rimpianto" Quando salvò le sue tivù

di Giorgio Guidelli

"Berlusconi è morto, mannaggia!". Quattro parole. Che sono tante, se non già tantissime, per l’ex premier novantasettenne Arnaldo Forlani. Perché uno degli ultimi testimoni (se non l’ultimo) dei governi della Prima Repubblica parla da qualche anno col contagocce, anche in privato. Ma la morte del Cavaliere non è scivolata sul "presidente", come ancora lo chiamano affettuosamente, che davanti alla tivù, con cordoglio, ha così commentato a caldo la dipartita di Silvio. Non un rapporto qualunque, quello tra il centrista puro dello Scudo Crociato e Berlusconi.

Un rapporto che affonda le radici nei tempi lontani, quando ancora il Cavaliere era il Biscione, e Forlani alla ribalta d’una scena politica che di lì a poco sarebbe crollata sotto i colpi di Tangentopoli.

Fu proprio grazie all’Arnaldo pesarese che Silvio riuscì a mantenere in piedi il suo impero televisivo-mediatico, azione che poi Berlusconi non dimenticò. Non risparmiò mai all’ago della bilancia Dc i suoi complimenti e le sue sortite mediatiche. Anche, e soprattutto, nel post Tangentopoli, quando da Arcore dispensava elogi all’ex premier e segretario della Dc, già a un passo dal Quirinale.

Proprio dalla famiglia Forlani, anche a nome di Arnaldo, è partito un telegramma per i parenti del Cavaliere dove si esprime "viva commozione e sincero rimpianto" oltre alle "più sentite condoglianze". Sempre poche calibrate parole, ma sentite, all’indirizzo di Arcore, in nome di una simpatia duratura. Un rapporto di espressioni sobrie e sincere, come è nello stile dei Forlani. Intensi i ricordi che risalgono fino agli anni Novanta.

E come dimenticare l’Arnaldo Forlani ospite d’onore del Cavaliere nel celeberrimo Milan-Real del 5-0. Sedette a San Siro, al fianco di Berlusconi, e poi, insieme al figlio Marco, scese negli spogliatoi del ’Meazza’ proprio per complimentarsi con gli eroi rossoneri. Non poteva esserci cortesia migliore di una partita di quel calibro per il Forlani ex calciatore vissino. Che, anche oggi, davanti alla tv, non disdegna le partite di pallone. Il centromediano della politica, anche negli anni scorsi, non fece mancare i suoi complimenti alla Vis per la promozione in C. Perché i colori biancorossi sono sempre rimasti nel suo cuore. Ecco perché il regalo di Berlusconi fu così apprezzato.

Molti anche i ricordi dell’ex senatore Alessandro Forlani, figlio di Arnaldo, impegnato sugli scranni del Parlamento con l’Udc di Pierferdinando Casini, e comunque in contatto anche con Silvio Berlusconi, che non mancava occasione per fare avere i suoi saluti proprio attraverso uno degli eredi di casa Forlani.

Un album fotografico ormai sbiadito nei ricordi ma che ha riacceso la vicinanza dell’ex presidente del Consiglio alla notizia della morte. Un rammarico molto sentito, quello del "presidente", osservatore costante e discreto, ultimo testimone d’una politica ormai diventata storia.