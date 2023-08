Forlani day in scena al teatro Rossini Il 4 settembre Consiglio e messa L’omaggio del Comune e di Casini

di Giorgio Guidelli

L’idea è carina. Tornare laddove l’Arnaldo pesarese inaugurò il rinnovato teatro Rossini. Perché sarà lì, nella sala della Repubblica, che la città omaggerà il più grande politico mai esistito tra le mura e nei limes delle Marche. Perché fu anche per quelle mura che passò l’azione di Forlani, cresciuto alla scuola politica e culturale della Democrazia Cristiana. Azione che contrassegnò la vita della città e della sua regione per cui il ’centromediano’ della Balena Bianca s’adoperò per tantissimi raccogliendo, a onor del vero, il ringraziamento di pochissimi. Perché, come amava dire Forlani, non "bisogna mai aspettarsi che la gratitudine sia retroattiva".

Il programma, stilato dall’amministrazione, per cui si è impegnato in prima linea il presidente del Consiglio comunale, Marco Perugini, prevede per le 16.30 del 4 settembre la cerimonia in sala della Repubblica, al Rossini. In lista gli interventi del sindaco Matteo Ricci, di Perugini, di Giorgio Girelli e Pierferdinando Casini, testimone di una vita vissuta al fianco di Forlani negli anni ruggenti dello Scudo Crociato. In programma pure gli interventi dei consiglieri, tra cui quelli di opposizione. Ovviamente prevista la partecipazione della famiglia Forlani. Più volte, proprio tra le mura del Rossini, l’ex premier era stato visto accanto a sua moglie, Alma Maria Ioni, scomparsa anni fa, pesarese, e conosciutissima in città. In platea i figli Alessandro, ex senatore dell’Udc di Casini, Luigi e Marco. Alle 18,30 la cerimonia si sposta in cattedrale, dove una messa sarà dedicata a tutti coloro che non avevano potuto partecipare ai funerali all’Eur. Facile prevedere anche la partecipazione di una folta rappresentanza dei comuni dell’entroterra dove Forlani e la Dc lasciarono un’impronta indelebile.

E dopo la cerimonia? Proprio dal Carlino, l’ex sindaco comunista Giorgio Tornati lanciò l’idea di intitolare una via o un luogo cittadino all’ex presidente pesarese. Basterebbe poco. Per Bettino Craxi e Nilde Iotti è stato già fatto. E anche lì era Prima Repubblica. Agli amministratori l’ardua decisione.