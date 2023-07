Forlani, domani l’ultimo saluto Mattarella e Meloni in prima fila A fine agosto cerimonia in città

di Giorgio Guidelli

La grande macchina è già in moto. Quirinale in testa. Confermata la presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ai funerali di Arnaldo Forlani. Sui banchi della chiesa Santi Pietro e Paolo, all’Eur, ci sarà anche la premier Giorgia Meloni, che porterà l’omaggio di palazzo Chigi all’ex statista della Democrazia Cristiana. Confermato anche l’orario: le 11. La cerimonia sarà seguita in diretta da Radio Rai e si prevede un assalto di telecamere. Domani sarà anche giornata di lutto nazionale, con tutto ciò che prevede il protocollo in questi casi.

Intanto, per i pesaresi e anche per tutta la provincia e le Marche, si apprende che una cerimonia verrà predisposta, con ogni probabilità, proprio in Cattedrale. Come data sarebbe stata individuata la fine di agosto, proprio per permettere a tutti coloro che lo desiderano di partecipare ad un estremo saluto, in chiave locale, a quello che è stato definito, in questi giorni, "il più grande statista pesarese" di sempre. Intanto continuano a piovere messaggi alla famiglia e ai media. Valdo Spini, già vicesegretario nazionale del Psi dal 1981 al 1984, sottolinea come "durante i quattro anni dei due ministeri Craxi, un miracolo di durata per i governi di allora, Arnaldo Forlani è stato un vicepresidente leale, concentrato più sul successo dell’azione di governo che sulla sua personale visibilità o protagonismo". Il deputato di Fdi Antonio Baldelli ha ricordato che "Arnaldo Forlani ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo e alla modernizzazione delle Marche, anche dal punto di vista infrastrutturale. Fu proprio lui a inaugurare il primo tratto marchigiano della E78 Fano-Grosseto. Un uomo sobrio e umile". Ancora impresso il ricordo di Forlani anche nel nostro entroterra. Ad Acqualagna e Sant’Angelo in Vado, dove, negli anni d’oro, era solito partecipare alla fiera del tartufo. E poi testimonianze d’affetto arrivano anche da tutto il resto delle Marche, specie dal Maceratese, dove Forlani era ancora più amato che nella sua provincia di origine. Domani l’ultimo saluto a quello che è stato un uomo simbolo nelle Marche.