Forlani e “Sciango“, due amici legatissimi

Passo imperioso e solenne, entrò nel salone degli Specchi, all’Alexander Museum di Alessandro Marcucci Pinoli. Era l’anniversario di Tangentopoli. E nessuno lo sapeva. Ma quel giorno, in viale Trieste, sul lungomare di Pesaro, teneva banco la presentazione di un volume su Arnaldo Forlani. Le scene di Milano furono cancellate dal pienone. Dall’affetto degli amici. Correva l’anno 2017, il leader Dc era ancora vivo, ma tutti gli uomini del "presidente" erano lì ad omaggiarlo. C’era anche lui, “Sciango“, quasi in prima fila. Troneggiava, solenne, ma sempre al passo con la modestia e la saggezza popolare, quella della sua gente, dei vadesi di cui era come un nume tutelare. "Questo è Pasquini, il sindaco", ci dissero da piccini, in gita con la scuola Carducci, a Sant’Angelo in Vado. Lui, “Sciango“, ci fissava. Senza carinerie. Come se portasse la fascia tricolore, anche se non l’aveva. E lo diceva sempre anche Arnaldo Forlani, quando da Roma saliva a Pesaro. Snocciolava gli amici, ma “Sciango“ lo pronunciava accarezzandone il nome, quasi a scandirlo.

"Ricordo – racconta Alessandro Forlani, figlio dello statista democristiano – quando con mio padre si capitava a Sant’Angelo in Vado. C’era il comizio. E, ovviamente, c’era anche lui, Pasquini. Come dimenticarlo". L’ex senatore Udc ne sottolinea le doti di "coerenza, fede, generosità e amicizia. Un democristiano ligio al dovere e soprattutto della prima ora. Sì, un generoso e appassionato, egregio amministratore di quella vallata che si è sempre contraddistinta per laboriosità e ingegno". “Sciango“ ne era l’emblema operativo, l’alfiere scudocrociato che credeva nella famiglia e nell’impegno politico. Sfogliando l’album di famiglia della Balena Bianca, non possono non saltare fuori le immagini di Pasquini accanto a Forlani. Non c’erano i tweet, quella volta. E mentre oggi le grottesche idiozie autoreferenziali dei politici nostrani viaggiano a tutto spiano via social, allora era un fuggi fuggi dagli obiettivi. Dai quali si scappava, a gambe levate. Anche perché il tartufo era un piacere e non diventava affatto campagna elettorale, ma un momento di privacy estrema e delizia della gola. Forlani e “Sciango“ posavano, quasi per dovere scolastico, per la foto di rito. Poi arrivederci a tutti e si ritiravano a parlare di roba seria, senza sparare proclami e slogan che lasciano il tempo che trovano. Perché il “verbo“ della Dc, ai tempi, era: si è amministratori dentro. Punto. E siccome quella volta non c’erano chef, ma solo tanti cuochi, come si chiamano davvero, invece del cooking show, c’era la “magnata“ nuda e cruda, con le vecchiette del paese e i grembiuli unti che grattavano il tartufo sulla pasta.

“Sciango“ e Arnaldo accarezzavano quelle grazie della terra e, invece di perdersi in chiacchiere, trovavano il modo di valorizzare una zona e la sua gente. Così come nell’alto Montefeltro, a Montecopiolo, o nelle zone “bianche“ della Valcesano. Ma queste sono tutte liriche perdute, che se ne andranno per sempre con i “Sciango“ di una politica ormai fossile.