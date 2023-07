Forlani, il funerale di Stato "La lezione di un uomo di pace" Applausi per l’ultimo viaggio

dall’inviato

Giorgio Guidelli

Un addio, due film dell’Italia repubblicana. Di quel giorno che c’era la folla, a palazzo di Giustizia, a Milano. E di quel giorno, ieri, che c’era lo stesso la folla alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a Roma, all’Eur. Quel giorno, a Milano, si puntava il dito contro un sistema. Ieri, lo si è elevato ad esempio. Davanti a un picchetto di Stato, in una cerimonia di Stato, in un lutto nazionale. Così si è chiuso un capitolo, anzi due, dell’Italia repubblicana. E della vita di Arnaldo Forlani, il cui feretro è stato applaudito, perché è stato uno scroscio di applausi, davanti a una scalinata, dalla quale è sceso tutto l’arco costituzionale. Con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in testa.

Così il Paese ha deciso di salutare l’ex statista pesarese che, hanno ripetuto in coro i politici presenti, è stato "segno di pace, coerenza, correttezza". Tra gli altri, a rendere l’estremo saluto, c’erano l’ex premier Matteo Renzi, Pier Ferdinando Casini, Lorenzo Cesa, Gianni Letta, il ministro Bernini e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Ma, ritualità di Stato a parte, nella cerimonia sono risuonate potenti le parole di monsignor Vincenzo Paglia, nell’omelia: "Ricordiamo Arnaldo Forlani come un uomo di pace – ha sottolineato dal pulpito –. Lo fu non solo da ministro degli esteri, primo governante europeo a visitare la Cina, ma in tutta la lunga attività politica, attentissimo alla cooperazione e all’europeismo. Aveva una radice profonda che affondava nella formazione giovanile, nell’Azione Cattolica e appariva tanto appassionato. In lui era sempre presente quel disegno biblico finalizzato alla pace, le spade convertite in vomeri. Visioni come queste spingevano Arnaldo a dare esempio di rigore, serietà, sobrietà". Quindi il capitolo Tangentopoli: "Ho conosciuto Arnaldo quando si abbatté su di lui la tempesta giudiziaria. Di quel momento ricordo la sua dignità. Certo di un mare di dolore e di sconcerto. Mi colpì la sua fiducia in Dio. Si affidò alla sue mani, sapeva che non lo avrebbe abbandonato". Monsignor Paglia ha insistito: "Sentì forte l’amicizia della sua cara famiglia – prosegue –. Molti hanno sottolineato l’inconsistenza delle accuse che gli sono state rivolte... E neppure si è sottratto all’azione della magistratura, rispettandone l’azione, interpretando tutto come effetto raro del clima devastante di quegli anni". Forlani bevve sino in fondo, come disse in piena bufera, la sua cicuta. Poi, il dopo. Quello più ruvido e complicato. Ha spiegato monsignor Paglia: "Anche la sua uscita di scena trent’anni fa, un’uscita totale e irrevocabile (non accettò più nulla), è stata improntata all’ideale di quel potere discreto".

Casini, fuori dalla chiesa, ha ricordato: "Democratico Cristiano fino in fondo, europeista, atlantista ha cercato la pace, ha creduto profondamente nel valore delle alleanze e non ha mai ritenuto che gli avversari politici fossero dei nemici. Non è un lascito da poco in questi tempi molto travagliati". Un’eredità salutata, fuori dalla chiesa dell’Eur, con il picchetto d’onore e lunghi applausi. E la chiusura del sipario su uno statista che con la sua morte ha chiuso un’epoca già diventata storia.